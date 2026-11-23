Мужчина убирает снег. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 24 ноября, во Львовской области ожидается ухудшение погодных условий из-за прохождения атмосферных фронтов от циклона над Слобожанщиной. В течение суток прогнозируются снегопад, местами значительный, сильные порывы ветра и гололед на дорогах.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области 24 ноября

В течение суток в области будет облачно, ожидается снег, местами значительный. На дорогах образуется гололед, возможны метели. Западный ветер будет усиливаться до 15–20 м/с.

Погода во Львове 24 ноября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C ниже нуля, днем — -4...+1 °C.

Во Львове также прогнозируют облачную погоду со снегом и гололедом. Температура ночью опустится до -2...4 °C, а днем будет колебаться от -1...+1 °C.

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Во Львовской области объявили желтый уровень опасности

Из-за непогоды на территории области объявили предупреждение первого уровня опасности — желтого. Жителей предупреждают о порывах западного ветра до 20 м/с, метелях, местами сильном снеге и гололеде.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Водителям следует учитывать осложнение дорожной обстановки из-за скользкого покрытия и ухудшения видимости.

Какова ситуация на реках Львовской области

В ближайшие сутки на большинстве рек области ожидается дальнейшее снижение уровней воды. В то же время на отдельных равнинных реках бассейна Западного Буга будет продолжаться незначительное повышение.

Обзор гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

23 ноября во Львове и области прогнозировали снег, ночные морозы и гололед на дорогах. Ночью и утром местами также ожидался туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время визита во Львов принц Гарри пообщался с украинским ветераном, потерявшим конечность. Герцог Сассекский опустился на колено, чтобы оказаться на одном уровне с собеседником.