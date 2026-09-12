Львівщину накриють туман і дощі: прогноз погоди на 12 вересня

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 13 вересня, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями та невеликим дощем. Вночі й вранці прогнозують слабкий туман. Температура повітря становитиме +5...+10 °C вночі та +15...+20 °C вдень. В області також зберігаються низькі рівні води в річках.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 13 вересня

Погоду в області визначатиме вплив висотної улоговини. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та часом невеликий дощ.

Погода у Львові 12 серпня. Фото: Meteoprog

Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5...+10 °C, вдень — +15...+20 °C. У Львові вночі очікується +7...+9 °C, а вдень повітря прогріється до +17...+19 °C.

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Яка гідрологічна ситуація на Львівщині

На річках Львівщини продовжує зберігатися режим низької літньо-осінньої межені. На більшості водойм зафіксували незначні підйоми рівнів води — на 1–12 см за добу.

Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

Водночас рівні води на більшості річок залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень. Місцями вони відповідають мінімальним показникам або є нижчими за них на 1–12 см.

Наразі діє попередження про стихійне гідрологічне явище — низькі рівні води. Найближчої доби на річках області очікуються лише незначні коливання рівнів води.

Яка пожежна небезпека буде 13 вересня

У Львівській області 13 вересня прогнозують відсутню та низьку пожежну небезпеку, місцями — середню.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

За даними гідрометеорологів, погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Водночас за наявності джерела займання, зокрема відкритого вогню, ризик зберігатиметься.

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