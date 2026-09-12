Львівщину накриють туман і дощі: прогноз погоди на 12 вересня

Львівщину накриють туман і дощі: прогноз погоди на завтра
У неділю, 13 вересня, на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями та невеликим дощем. Вночі й вранці прогнозують слабкий туман. Температура повітря становитиме +5...+10 °C вночі та +15...+20 °C вдень. В області також зберігаються низькі рівні води в річках.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.
Якою буде погода на Львівщині 13 вересня
Погоду в області визначатиме вплив висотної улоговини. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та часом невеликий дощ.
Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +5...+10 °C, вдень — +15...+20 °C. У Львові вночі очікується +7...+9 °C, а вдень повітря прогріється до +17...+19 °C.
Яка гідрологічна ситуація на Львівщині
На річках Львівщини продовжує зберігатися режим низької літньо-осінньої межені. На більшості водойм зафіксували незначні підйоми рівнів води — на 1–12 см за добу.
Водночас рівні води на більшості річок залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень. Місцями вони відповідають мінімальним показникам або є нижчими за них на 1–12 см.
Наразі діє попередження про стихійне гідрологічне явище — низькі рівні води. Найближчої доби на річках області очікуються лише незначні коливання рівнів води.
Яка пожежна небезпека буде 13 вересня
У Львівській області 13 вересня прогнозують відсутню та низьку пожежну небезпеку, місцями — середню.
За даними гідрометеорологів, погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Водночас за наявності джерела займання, зокрема відкритого вогню, ризик зберігатиметься.
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