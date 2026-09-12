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Главная Львов Львовскую область накроют туман и дожди: прогноз погоды на завтра

Львовскую область накроют туман и дожди: прогноз погоды на завтра

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12 сентября 2026 17:14
Львовскую область накроют туман и дожди: прогноз погоды на 12 сентября
Дождевая погода. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 13 сентября, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха составит +5...+10 °C ночью и +15...+20 °C днем. В области также сохраняются низкие уровни воды в реках.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 13 сентября

Погоду в области будет определять влияние высотной впадины. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и временами небольшой дождь.

Львівщину накриють туман і дощі: прогноз погоди на завтра - фото 1
Погода во Львове 12 августа. Фото: Meteoprog

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 °C, днем — +15...+20 °C. Во Львове ночью ожидается +7...+9 °C, а днём воздух прогреется до +17...+19 °C.

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Какова гидрологическая ситуация на Львовщине

На реках Львовской области продолжает сохраняться режим низкой летне-осенней межени. На большинстве водоемов зафиксированы незначительные подъемы уровней воды — на 1–12 см за сутки.

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Обзор гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

В то же время уровни воды на большинстве рек остаются близкими к минимальным многолетним значениям. Местами они соответствуют минимальным показателям или ниже их на 1–12 см.

В настоящее время действует предупреждение о стихийном гидрологическом явлении — низких уровнях воды. В ближайшие сутки на реках области ожидаются лишь незначительные колебания уровней воды.

Какая пожарная опасность ожидается 13 сентября

Во Львовской области 13 сентября прогнозируется отсутствие и низкая пожарная опасность, местами — средняя.

На зображенні може бути: карта та текст
Прогноз пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

По данным гидрометеорологов, погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. В то же время при наличии источника возгорания, в частности открытого огня, риск сохранится.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове стартовал 33-й BookForum, на котором Кирилл Буданов подчеркнул важность украинской книги во время войны. Он отметил, что украинские издательства, типографии и книжные магазины продолжают работать, а военные все чаще становятся авторами книг о войне и собственном опыте.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за массового приезда хасидов на празднование Рош га-Шана во Львовской области значительно возрос поток транспорта на границе. В частности, пункт пропуска "Шегини" работал с повышенной нагрузкой из-за большого количества паломников, направлявшихся через Украину.

погода Львов Львовская область дождь прогноз погоды
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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