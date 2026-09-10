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Главная Львов Нас не запугать: Буданов обратился к украинцам

Нас не запугать: Буданов обратился к украинцам

Ua ru
10 сентября 2026 15:21
Нас не запугать: Буданов обратился к украинцам
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Сегодня, 10 сентября, во Львове стартует 33-й BookForum. Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что, несмотря на войну, в Украине продолжают работать издательства, типографии и книжные магазины, а украинские военные все чаще становятся авторами книг.

Об этом Кирилл Буданов написал в своем посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Буданов об украинской книге

Глава Офиса президента сообщил в своих социальных сетях, что 10 сентября во Львове стартует 33-й BookForum. Между тем украинская книга продолжает существовать и развиваться, несмотря на российскую агрессию. В Украине издают новые книги, их печатают, продают и читают. Отдельно он подчеркнул роль украинских военнослужащих, которые сами начинают писать о войне.

"Особенно важно, что сегодня украинские военные сами становятся авторами. Они пишут о войне, о своих собратьях, о том, что видят и переживают", — отметил Буданов.

По его мнению, такие произведения становятся честным свидетельством событий современной украинской истории.

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  • BookForum — это крупнейшая книжная ярмарка и международный литературный фестиваль Украины. Мероприятие считается одним из ключевых культурных событий не только в Украине, но и в Восточной Европе.

"Наша история будет написана нами"

Глава Офиса президента поблагодарил всех, кто работает с украинской книгой — авторов, издателей, типографов, распространителей и читателей. Украинский политик подчеркнул, что именно наличие украинской книги и читателя позволяет украинцам самостоятельно фиксировать собственную историю.

"Пока есть украинская книга и украинский читатель, наша история будет написана нами", — написал он.

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Мы также писали, что во Львовской области правоохранители задержали семерых человек, которых следствие считает участниками преступной организации. За вознаграждение от 7 до 20 тысяч долларов они, по данным следствия, помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации: организовывали оформление фиктивных диагнозов, инвалидности и поддельных медицинских документов.

Львов Львовская область ярмарки Кирилл Буданов книга
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Автор:
Штин Ульяна

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