Нас не перепишуть: Буданов звернувся до українців

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

У Львові сьогодні, 10 вересня, розпочинається 33-й BookForum. Очільник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що попри війну в Україні продовжують працювати видавництва, друкарні та книгарні, а українські військові дедалі частіше стають авторами книжок.

Про це Кирило Буданов написав у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Буданов про українську книжку

Очільник Офісу президента повідомив у своїх соціальних мережах, що 10 вересня, у Львові, стартує 33-й BookForum. Тим часом, українська книжка продовжує існувати та розвиватися попри російську агресію. В Україні видають нові книги, їх друкують, продають і читають. Окремо він наголосив на ролі українських військовослужбовців, які самі починають писати про війну.

"Особливо важливо, що сьогодні українські військові самі стають авторами. Вони пишуть про війну, про своїх побратимів, про те, що бачать і переживають", — зазначив Буданов.

На його думку, такі твори стають чесним свідченням подій сучасної української історії.

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BookForum — це найбільший книжковий ярмарок і міжнародний літературний фестиваль України. Захід вважають однією з ключових культурних подій не лише в Україні, а й у Східній Європі.

"Наша історія буде написана нами"

Очільник Офісу президента подякував усім, хто працює з українською книгою — авторам, видавцям, друкарям, розповсюджувачам та читачам. Український політик підкреслив, що саме наявність української книги та читача дозволяє українцям самостійно фіксувати власну історію.

"Поки є українська книжка й український читач, наша історія буде написана нами", — написав він.

Новини.LIVE писали, що рух через західний кордон України помітно ускладнився через значний потік паломників, які прямують на святкування юдейського Нового року. Пункти пропуску у Львівській області наразі працюють із підвищеним навантаженням.

Ми також інформували, що у Львівській області правоохоронці затримали сімох людей, яких слідство вважає учасниками злочинної організації. За гроші від 7 до 20 тисяч доларів вони, за даними слідства, допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації: організовували оформлення фіктивних діагнозів, інвалідності та підроблених медичних документів.