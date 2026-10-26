Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 жовтня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не прогнозують. Уночі та вранці подекуди очікується туман, удень повітря прогріється до +12 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині

За прогнозом синоптиків, у Львівській області вночі температура повітря становитиме 0...+5 °C, удень — від +7...+12 °C. Вітер буде північний, швидкістю 3–8 м/с.

Погода у Львові 27 жовтня. Фото: Meteoprog

У Львові також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці можливий туман. Температура вночі становитиме +1…+3 °C, удень — +9…+11 °C. Північний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Яка ситуація з пожежною небезпекою

У більшості районів області пожежна небезпека буде відсутня або залишатиметься низькою. Другий клас пожежної небезпеки прогнозують у Бродах і Кам’янці-Бузькій. Такі погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення пожеж.

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Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Рівні води в річках області залишаються низькими — поблизу багаторічних мінімумів. На окремих річках спостерігається стояча вода, зберігається попередження про маловоддя.

Останні новини Львівщини

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 26 жовтня у Львові попрощалися з народним артистом України Федором Стригуном — актором, режисером і педагогом. Митець понад 30 років очолював театр імені Марії Заньковецької, зіграв понад 100 ролей і поставив десятки вистав.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 листопада у Львові не планують підвищувати основні тарифи на комунальні послуги та громадський транспорт. Водночас у місті мають змінити організацію дорожнього руху на окремих ділянках, зокрема на вулицях Городницькій і Хуторівській.