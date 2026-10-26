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Главная Львов Львовскую область окутает туман: какая погода ожидается в регионе завтра

Львовскую область окутает туман: какая погода ожидается в регионе завтра

Ua ru
26 октября 2026 17:17
Погода во Львове и области 27 октября: прогноз синоптиков Новини.LIVE
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 октября, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днём существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами ожидается туман, днем температура воздуха достигнет +12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области

По прогнозу синоптиков, во Львовской области ночью температура воздуха составит 0...+5 °C, днём — от +7...+12 °C. Ветер будет северный, со скоростью 3–8 м/с.

Львовскую область окутает туман: какая погода ожидается в регионе завтра - фото 1
Погода во Львове 27 октября. Фото: Meteoprog

Во Львове также будет облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура ночью составит +1…+3 °C, днем — +9…+11 °C. Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Какова ситуация с пожарной опасностью

В большинстве районов области пожарная опасность будет отсутствовать или останется низкой. Второй класс пожарной опасности прогнозируют в Бродах и Каменце-Бугском. Такие погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения пожаров.

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Прогноз пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Уровни воды в реках области остаются низкими — вблизи многолетних минимумов. На отдельных реках наблюдается стоячая вода, сохраняется предупреждение о маловодье.

Последние новости Львовской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 26 октября во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном — актером, режиссером и педагогом. Художник более 30 лет возглавлял театр имени Марии Заньковецкой, сыграл более 100 ролей и поставил десятки спектаклей.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 ноября во Львове не планируют повышать основные тарифы на коммунальные услуги и общественный транспорт. В то же время в городе должны изменить организацию дорожного движения на отдельных участках, в частности на улицах Городницкой и Хуторовской.

погода Львов Львовская область прогноз погоды Погода во Львове
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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