Львівщину замітає снігом — яка ситуація на дорогах та трасах області

Засніжена дорога у Львівські області. Фото: скриншот

Патрульні Львівської області скеровують дорожні служби ліквідовувати наслідки негоди. Наразі через сильні сніги рух багатьма трасам ускладнено.

Про це повідомили у патрульній полції Львіської області.

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Наразі поліція повідомляє про помірність інтенсивності руху на автодорозі Львів — Шегині.

"Дорожні служби повідомлені про засніжене покриття траси", — запевнили в поліції.

Також правоохоронці повідомили про засніженість траси Львів — Краковець через інтенсивні опади. Дорожнє покриття засніжене, а підрядники повідомили про ситуацію.

Інтенсивність руху на трасі Тернопіль — Львів — Рава-Руська помірна.

Спеціальні служби намагаються виправити ситуацію

"Дорожні служби повідомлені про необхідність негайного реагування", — наголосили правоохоронці.

В свою чергу, на автодорозі Київ — Чоп в межах Львівської області ситуація контрольована. Рух ускладнено лише в деяких місцях.

Крім того, в поліції водіїв закликали бути уважними на дорогах.

Раніше ми повідомляли, у середу, 29 листопада, Львівщину вкриють хуртовини. Синоптики попереджають про сильний вітер зі снігом та температуру -6°C.

Нагадуємо, що у селі Зимна Вода поблизу Львова планують відремонтувати 1,5 км дороги. На ремонт хочуть витратити близько 50 млн гривень.