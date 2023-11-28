Львовщину заметает снегом — какая ситуация на дорогах и трассах области
Патрульные Львовской области направляют дорожные службы ликвидировать последствия ненастья. Из-за сильных снегов движение многими трассами затруднено.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Непогода усложнила автомобильное движение
Полиция сообщает об умеренности интенсивности движения на автодороге Львов — Шегини.
"Дорожные службы сообщены о заснеженном покрытии трассы", — заверили в полиции.
Также правоохранители сообщили об заснеженности трассы Львов - Краковец из-за интенсивных осадков. Дорожное покрытие заснежено, а подрядчики сообщили о ситуации.
Интенсивность движения на трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская умеренная.
Специальные службы пытаются исправить ситуацию
"Дорожные службы уведомлены о необходимости немедленного реагирования", — подчеркнули правоохранители.
В свою очередь, на автодороге Киев — Чоп в пределах Львовской области ситуация контролируемая. Движение затруднено только в некоторых местах.
Кроме того, в полиции водителей призывали быть внимательны на дорогах.
Ранее мы сообщали, в среду, 29 ноября, Львовщину покроют метели. Синоптики предупреждают о сильном ветре со снегом и температуре -6°C.
Напоминаем, что в селе Зимная Вода вблизи Львова планируют отремонтировать 1,5 км дороги. На ремонт хотят потратить около 50 млн. гривен.
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