Львівська область стала побратимом штату Каліфорнія

Голосування за резолюцію про визнання Львівщини побратимом штату Каліфорнія. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Львівська область у четвер, 25 квітня, стала побратимом штату Каліфорнія у США. Цьому передувало рішення Сенату штату в січні.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram в четвер, 25 квітня.

Читайте також:

Що відомо

Козицький розповів, що 25 квітня Асамблея штату підтримала січневе рішення Сенату штату і проголосувала за резолюцію про встановлення побратимських відносин зі Львівською областю. Свої голоси "за" віддали 69 з 80 членів палати.

Відповідне рішення відкриває шлях до взаємовигідної співпраці між Львівщиною та Каліфорнією у галузях економіки, освіти, науки та культури.

"Дякую членам обох палат законодавчого органу Каліфорнії, які проголосували за резолюцію. Особлива шана її автору — сенатору Біллу Додду та українцям в США, зокрема вихідцям зі Львівщини, які дуже наполегливо працювали на всіх рівнях, щоб це рішення стало реальністю", — сказав голова ОВА.

Зазначається, що Львівщина — друга область в Україні, яка розпочала співпрацю з американським штатом. Першою у березні була Київщина, вона встановила побратимські відносини зі штатом Вашингтон.

Скриншот допису Максима Козицького

Нагадаємо, 28 квітня у Львів приїдуть пластичні хірурги з США, щоб допомоги постраждалим від війни українським дітям від 0 до 18 років. До лікарів можуть звернутися діти, які мають вроджені вади обличчя або зазнали травм обличчя і шиї через військові дії.

Також ми писали, що у Львові вперше перше перенесли святкування Дня міста на іншу дату. Так, урочистості пройдуть на вихідні 26-28 квітня.