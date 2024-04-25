У Львів приїдуть пластичні хирурги з США для допомоги постраждалим від війни українським дітям

Лікарі-хірурги під час операції. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові 28 квітня стартує місія американсько-українських пластичних та щелепно-лицевих хірургів Reconstruction для допомоги дітям від 0 до 18 років. На неї запрошують дітей і підлітків, які мають вроджені вади обличчя або зазнали травм обличчя і шиї через військові дії. Вони зможуть отримати консультацію фахових спеціалістів.

Про це повідомили у Центрі дитячої медицини. Лікарня "Охматдит" у четвер, 25 квітня.

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Оголошення про місію пластичних хірургів у Львові. Фото: Reconstruction

Допомога дітям з дефектами обличчя

Звертатися до спеціалістів можна із наступними патологіями:

мінно-вибухова травма (післяопікові деформуючі рубці, дефекти і деформації обличчя, травми очей, губ, вух, носа);

вроджені вади розвитку (розщілини губи і піднебіння, колобоми, супутні генетичні синдроми);

вроджені та набуті вади повік та очей;

судинні мальформаціі голови і шиї.

Варто зазначити, що усі консультації і операції — безкоштовні. Скерування від сімейного лікаря чи педіатра не потрібне.

Телефони для запису:

+38 098 776 23 55;

+38 067 760 00 31.

Google-форма: https://forms.gle/N7CoReVBiGbpZEkG6

Електронна пошта: [email protected]

Що відомо про місію

Місія "Reconstruction" стала можливою завдяки американській медичній організації LEAP Global Mission, Християнській медичній асоціації України та фонду RAZOM.

Це вже шостий візит американських колег до Центру дитячої медицини, лікарні "Охматдит" з благочинною місією для допомоги українським дітям з найскладнішими вадами обличчя.

Місія Reconstruction у Львові. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у львівському "Охматдиті" уже втретє працювала команда хірургів зі США, яка загалом проконсультувала понад 100 дітей і 20 прооперувала.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові вперше за всю історію України пацієнтці провели трансплантацію одразу двох органів.