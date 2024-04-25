Во Львов приедут пластические хирурги из США для помощи пострадавшим от войны украинским детям
Во Львове 28 апреля стартует миссия американо-украинских пластических и челюстно-лицевых хирургов Reconstruction для помощи детям от 0 до 18 лет. На нее приглашают детей и подростков, которые имеют врожденные пороки лица или получили травмы лица и шеи из-за военных действий. Они смогут получить консультацию специалистов.
Об этом сообщили в Центре детской медицины. Больница "Охматдет" в четверг, 25 апреля.
Помощь детям с дефектами лица
Обращаться к специалистам можно со следующими патологиями:
- минно-взрывная травма (послеожоговые деформирующие рубцы, дефекты и деформации лица, травмы глаз, губ, ушей, носа);
- врожденные пороки развития (расщелины губы и неба, колобомы, сопутствующие генетические синдромы);
- врожденные и приобретенные пороки век и глаз;
- сосудистые мальформации головы и шеи.
Стоит отметить, что все консультации и операции бесплатны. Направление от семейного врача или педиатра не требуется.
- Телефоны для записи:
- +38 098 776 23 55;
- +38 067 760 00 31.
Google-форма: https://forms.gle/N7CoReVBiGbpZEkG6
Электронная почта: [email protected]
Что известно о миссии
Миссия "Reconstruction" стала возможна благодаря американской медицинской организации LEAP Global Mission, Христианской медицинской ассоциации Украины и фонду RAZOM.
Это уже шестой визит американских коллег в Центр детской медицины, больницы "Охматдет" с благотворительной миссией для помощи украинским детям с сложными пороками лица.
Ранее мы сообщали, что во львовском "Охматдете" уже в третий раз работала команда хирургов из США, которая проконсультировала более 100 детей и 20 прооперировала.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове впервые за всю историю Украины пациентке провели трансплантацию сразу двух органов.
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