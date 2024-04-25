Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львов приедут пластические хирурги из США для помощи пострадавшим от войны украинским детям arrow

Во Львов приедут пластические хирурги из США для помощи пострадавшим от войны украинским детям

25 апреля 2024 10:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львов приедут пластические хирурги из США для помощи пострадавшим от войны украинским детям
Врачи-хирурги во время операции. Иллюстративное фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове 28 апреля стартует миссия американо-украинских пластических и челюстно-лицевых хирургов Reconstruction для помощи детям от 0 до 18 лет. На нее приглашают детей и подростков, которые имеют врожденные пороки лица или получили травмы лица и шеи из-за военных действий. Они смогут получить консультацию специалистов.

Об этом сообщили в Центре детской медицины. Больница "Охматдет" в четверг, 25 апреля.

Читайте также:
пластические хирурги во Львове
Объявления о миссии пластических хирургов во Львове. Фото: Reconstruction

Помощь детям с дефектами лица

Обращаться к специалистам можно со следующими патологиями:

  • минно-взрывная травма (послеожоговые деформирующие рубцы, дефекты и деформации лица, травмы глаз, губ, ушей, носа);
  • врожденные пороки развития (расщелины губы и неба, колобомы, сопутствующие генетические синдромы);
  • врожденные и приобретенные пороки век и глаз;
  • сосудистые мальформации головы и шеи.

Стоит отметить, что все консультации и операции бесплатны. Направление от семейного врача или педиатра не требуется.

  • Телефоны для записи:
  • +38 098 776 23 55;
  • +38 067 760 00 31.

Google-форма: https://forms.gle/N7CoReVBiGbpZEkG6

Электронная почта: [email protected]

Что известно о миссии

Миссия "Reconstruction" стала возможна благодаря американской медицинской организации LEAP Global Mission, Христианской медицинской ассоциации Украины и фонду RAZOM.

Это уже шестой визит американских коллег в Центр детской медицины, больницы "Охматдет" с благотворительной миссией для помощи украинским детям с сложными пороками лица.

миссия хирургов в Украине
Миссия Reconstruction во Львове. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во львовском "Охматдете" уже в третий раз работала команда хирургов из США, которая проконсультировала более 100 детей и 20 прооперировала.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове впервые за всю историю Украины пациентке провели трансплантацию сразу двух органов.

дети
Львов
подростки
Украина
пластическая хирургия
медицина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри