Львовская область стала побратимом штата Калифорния

Голосование за резолюцию о признании Львовщины собратьем штата Калифорния. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Львовская область в четверг, 25 апреля, стала побратимом штата Калифорния в США. Этому предшествовало решение Сената штата в январе.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в четверг, 25 апреля.

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Козицкий рассказал, что 25 апреля Ассамблея штата поддержала январское решение Сената штата и проголосовала за резолюцию по установлению побратимских отношений со Львовской областью. Свои голоса "за" отдали 69 из 80 членов палаты.

Соответствующее решение открывает путь к взаимовыгодному сотрудничеству Львовской и Калифорнии в отраслях экономики, образования, науки и культуры.

"Благодарю членов обеих палат законодательного органа Калифорнии, которые проголосовали за резолюцию. Особое уважение ее автору — сенатору Биллу Додду и украинцам в США, в частности выходцам из Львовской области, которые очень настойчиво работали на всех уровнях, чтобы это решение стало реальностью", — сказал председатель ОВА.

Львовская область — вторая область в Украине, которая начала сотрудничество с американским штатом. Первой в марте была Киевская область, она установила побратимские отношения со штатом Вашингтон.

Скриншот сообщения Максима Козицкого

Напомним, 28 апреля во Львов приедут пластические хирурги из США, чтобы помочь пострадавшим от войны украинским детям от 0 до 18 лет. К врачам могут обратиться дети, которые имеют врожденные пороки лица или получили травмы лица и шеи из-за военных действий.

Также мы писали, что во Львове впервые перенесли празднование Дня города на другую дату. Так, торжества пройдут на выходные 26-28 апреля.