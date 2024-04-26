Львовская область стала побратимом штата Калифорния
Львовская область в четверг, 25 апреля, стала побратимом штата Калифорния в США. Этому предшествовало решение Сената штата в январе.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в четверг, 25 апреля.
Что известно
Козицкий рассказал, что 25 апреля Ассамблея штата поддержала январское решение Сената штата и проголосовала за резолюцию по установлению побратимских отношений со Львовской областью. Свои голоса "за" отдали 69 из 80 членов палаты.
Соответствующее решение открывает путь к взаимовыгодному сотрудничеству Львовской и Калифорнии в отраслях экономики, образования, науки и культуры.
"Благодарю членов обеих палат законодательного органа Калифорнии, которые проголосовали за резолюцию. Особое уважение ее автору — сенатору Биллу Додду и украинцам в США, в частности выходцам из Львовской области, которые очень настойчиво работали на всех уровнях, чтобы это решение стало реальностью", — сказал председатель ОВА.
Львовская область — вторая область в Украине, которая начала сотрудничество с американским штатом. Первой в марте была Киевская область, она установила побратимские отношения со штатом Вашингтон.
Напомним, 28 апреля во Львов приедут пластические хирурги из США, чтобы помочь пострадавшим от войны украинским детям от 0 до 18 лет. К врачам могут обратиться дети, которые имеют врожденные пороки лица или получили травмы лица и шеи из-за военных действий.
Также мы писали, что во Львове впервые перенесли празднование Дня города на другую дату. Так, торжества пройдут на выходные 26-28 апреля.
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