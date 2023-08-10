Львівські хірурги врятували 6-річну дівчинку, яка проковтнула деталь від засобу для інгаляцій

Деталь від засобу для інгаляцій. Фото: Охматдит

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" медики прооперували 6-річну дівчинку, яка проковтнула деталь від засобу для інгаляцій (небулу). Зі скаргою у невзмозі ковтати та блювотим рефлексом мати з дівчинкою опинились у лікарні.

Про це інформує пресслужба лікарні "Охматдит".

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"Ми зробили знімок. На рентгенографії не було видно ніяких змін. Але клініка стороннього тіла стравоходу, тобто непрохідності стравоходу була. Відтак, ми прийняли рішення провести діагностичну езофагоскопію. Під час процедури ми побачили, так сказати, аж вкінці тунелю цю деталь від інгаляцій. А вкінці тунелю, тому що над небулою була пережована сосиска, яку теж треба було забрати аби дістатися до самої деталі засобу. Довго тривала ця операція", — зазначив дитячий хірург львівського "Охматдиту" Олександр Колодій.

На наступний день у задовільному стані дівчинку виписали. Вона вже змогла нормально їсти та ковтати.

Лікарі зазначають, що за місяць до шпиталю поступає 3-4 дитини зі сторонніми предметами у стравоході. Це і монети, і деталі конструктора. Крім цього, бувають випадки, коли сторонні предмети потрапляють у дихальні шляхи. Відтак, закликають батьків бути уважними.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у дитячій лікарні св. Миколая вперше в Україні немовляті зробили операцію з подвійного переміщення аортальних коренів. Це одна з найважчих і вкрай рідкісних вроджених вад серця. Операція тривала понад 14 годин.

Також, ми раніше писали, що у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" врятували передчасно народжене немовля з абсцесом печінки та некротизуючим ентероколітом. Немовля, яке назвали Вікторією, народилося передчасно на 29 тижні вагітності з вагою 1,4 кг.

Додамо, у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" виходили передчасно народжену дівчинку з вагою всього 700 грамів. У немовляти діагностували смертельне захворвання — некротизуючий ентероколіт.