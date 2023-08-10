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Львовские хирурги спасли 6-летнюю девочку, проглотившую деталь от средства для ингаляций

10 августа 2023 13:34
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовские хирурги спасли 6-летнюю девочку, проглотившую деталь от средства для ингаляций
Деталь от средства для ингаляций. Фото: Охматдет
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской областной детской больнице "Охматдет" медики прооперировали 6-летнюю девочку, проглотившую деталь от средства для ингаляций (небула). С жалобой в состоянии глотать и рвотным рефлексом мать с девочкой оказались в больнице.

Об этом информирует пресс-служба больницы "Охматдет".

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Подробности

"Мы сделали снимок. На рентгенографии не было видно никаких изменений. Но клиника инородного тела пищевода, то есть непроходимости пищевода была. Следовательно, мы приняли решение провести диагностическую эзофагоскопию. Во время процедуры мы увидели, так сказать, вплоть до конца тоннеля эту деталь от ингаляций. А в конце тоннеля, потому что над небулой была пережеваная сосиска, которую тоже нужно было забрать, чтобы добраться до самой детали. Долго продолжалась эта операция", — отметил детский хирург львовского "Охматдета" Александр Колодий.

На следующий день в удовлетворительном состоянии девочку выписали. Она уже смогла нормально есть и глотать.

Врачи отмечают, что за месяц в госпиталь поступает 3-4 ребенка с посторонними предметами в пищеводе. Это и монеты, и детали конструктора. Кроме того, бывают случаи, когда посторонние предметы попадают в дыхательные пути. Следовательно, призывают родителей быть внимательными.

Напомним, мы ранее писали, что в детской больнице св. Николая впервые в Украине младенцу сделали операцию по двойному перемещению аортальных корней. Это один из самых тяжелых и крайне редких врожденных пороков сердца. Операция длилась более 14 часов.

Также мы ранее писали, что во Львовской областной детской больнице "Охматдет" спасли преждевременно рожденного младенца с абсцессом печени и некротизирующим энтероколитом. Младенец, названный Викторией, родился преждевременно на 29 неделе беременности с весом 1,4 кг.

Добавим, во Львовской областной детской больнице "Охматдет" выходили преждевременно рожденная девочка с весом всего 700 граммов. У младенца диагностировали смертельное заболевание  — некротизирующий энтероколит.

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