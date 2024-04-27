Львівські курсанти урочисто пройшли площею Ринок до Дня міста

Військовий оркестр на святкуванні дня міста у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 квітня, на площі Ринок у Львові відбулися урочисті заходи з нагоди Дня міста. Цьогорічне святкування, як і два попередні, пройшло у звичній формі без гучних і масштабних заходів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Головною подією стала церемонія винесення прапорів військових та оборонних структур України, яка відбулася на центральній площі міста. У рамках цієї церемонії також виступив військовий оркестр, що надавав події урочистості.

Військовий оркестр на святкуванні дня міста у Львові. Фото: Новини.LIVE

Особливою увагою було вшановано військових. На площі Ринок були винесені 14 прапорів, які символізували різні військові та оборонні структури країни. Для виконання цієї почесної місії запросили курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Військові прапори на святкуванні дня міста у Львові. Фото: Новини.LIVE

У заключній частині заходу відбулась церемонія урочистого проходження почесної варти Національної академії сухопутних військ.

Мешканці та гості Львова на святкуванні дня міста. Фото: Новини.LIVE

Мешканці та гості Львова на святкуванні дня міста. Фото: Новини.LIVE

Мешканці та гості Львова на святкуванні дня міста. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Нагадаємо, що у Львові вперше перенесли святкування Дня міста на іншу дату.

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