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Львівські курсанти урочисто пройшли площею Ринок до Дня міста

27 квітня 2024 18:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Львівські курсанти урочисто пройшли площею Ринок до Дня міста
Військовий оркестр на святкуванні дня міста у Львові. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 27 квітня, на площі Ринок у Львові відбулися урочисті заходи з нагоди Дня міста. Цьогорічне святкування, як і два попередні, пройшло у звичній формі без гучних і масштабних заходів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

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День міста у Львові

Головною подією стала церемонія винесення прапорів військових та оборонних структур України, яка відбулася на центральній площі міста. У рамках цієї церемонії також виступив військовий оркестр, що надавав події урочистості.

Львівські курсанти урочисто пройшли площею Ринок до Дня міста - фото 1
Військовий оркестр на святкуванні дня міста у Львові. Фото: Новини.LIVE

Особливою увагою було вшановано військових. На площі Ринок були винесені 14 прапорів, які символізували різні військові та оборонні структури країни. Для виконання цієї почесної місії запросили курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Військові прапори на святкуванні дня міста у Львові. Фото: Новини.LIVE

У заключній частині заходу відбулась церемонія урочистого проходження почесної варти Національної академії сухопутних військ.

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    Мешканці та гості Львова на святкуванні дня міста. Фото: Новини.LIVE
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    Мешканці та гості Львова на святкуванні дня міста. Фото: Новини.LIVE
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    Мешканці та гості Львова на святкуванні дня міста. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, що у Львові вперше перенесли святкування Дня міста на іншу дату. 

Також ми розповідали, що російські загарбники завдали ракетного удару по Львівській області крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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Львів
військові
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