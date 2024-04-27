Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города

Военный оркестр на праздновании города во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 апреля, на площади Рынок во Львове состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня города. Нынешнее празднование, как и два предыдущих, прошло в привычной форме без громких и масштабных мер.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Главным событием стала церемония вынесения флагов военных и оборонных структур Украины, которая прошла на центральной площади города. В рамках этой церемонии также выступил военный оркестр, что придало событию торжественности.

Военный оркестр на праздновании города во Львове. Фото: Новини.LIVE

Особым вниманием были отмечены военные. На площади Рынок было вынесено 14 флагов, которые символизировали разные военные и оборонные структуры страны. Для выполнения этой почетной миссии пригласили курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Военные флаги на праздновании города во Львове. Фото: Новини.LIVE

В заключительной части мероприятия состоялась церемония торжественного прохождения почетного караула Национальной академии сухопутных войск.

Жители и гости Львова на праздновании города. Фото: Новини.LIVE

Жители и гости Львова на праздновании города. Фото: Новини.LIVE

Жители и гости Львова на праздновании города. Фото: Новини.LIVE 1/3 ​ 3

Напомним, что во Львове впервые перенесли празднование Дня города на другую дату.

Также мы рассказывали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Львовской области крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал". Обошлось без разрушений и пострадавших.