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Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города

27 апреля 2024 18:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города
Военный оркестр на праздновании города во Львове. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 27 апреля, на площади Рынок во Львове состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня города. Нынешнее празднование, как и два предыдущих, прошло в привычной форме без громких и масштабных мер.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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День города во Львове

Главным событием стала церемония вынесения флагов военных и оборонных структур Украины, которая прошла на центральной площади города. В рамках этой церемонии также выступил военный оркестр, что придало событию торжественности.

Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города - фото 1
Военный оркестр на праздновании города во Львове. Фото: Новини.LIVE

Особым вниманием были отмечены военные. На площади Рынок было вынесено 14 флагов, которые символизировали разные военные и оборонные структуры страны. Для выполнения этой почетной миссии пригласили курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города - фото 2
Военные флаги на праздновании города во Львове. Фото: Новини.LIVE

В заключительной части мероприятия состоялась церемония торжественного прохождения почетного караула Национальной академии сухопутных войск.

  • Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города - фото 3
    Жители и гости Львова на праздновании города. Фото: Новини.LIVE
  • Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города - фото 4
    Жители и гости Львова на праздновании города. Фото: Новини.LIVE
  • Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города - фото 5
    Жители и гости Львова на праздновании города. Фото: Новини.LIVE
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Напомним, что во Львове впервые перенесли празднование Дня города на другую дату.

Также мы рассказывали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Львовской области крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал". Обошлось без разрушений и пострадавших.

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военные
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