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Львівські митники передали в музей старовинну зброю, яку вилучили на кордоні

18 травня 2023 14:13
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівські митники передали в музей старовинну зброю, яку вилучили на кордоні
Вилучена зброя. Фото: Львівська митниця
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львівська митниця передала Національному історико-архітектурному музею "Київська фортеця" та Львівському історичному музею старовинну зброю, яку вилучили на митних постах.

Про це інформує Львівська митниця.

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Деталі 

Йдеться про двадцять одиниць холодної зброї. Серед неї — багнети, кинджали, шпаги, шаблю-катану та офіцерський кортик. Вилучена зброя походить з Ірану, Японії, Німеччини, Австрії, Чилі і датована кін. XIX та поч. XX століть. Загальна вартість колекції  — майже 80 тис. гривень

"Представлені зразки  — це не тільки артефакти для вивчення історії і культури. Сподіваюся, ці знахідки допоможуть українцям краще розуміти військове минуле світу заради мирного майбутнього", — зазначив в.о. начальника Львівської митниці Андрій Кузнік.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині зупинили водія, який хотів перевезти контрабандне добриво з Білорусі.

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