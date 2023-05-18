Львівські митники передали в музей старовинну зброю, яку вилучили на кордоні

Вилучена зброя. Фото: Львівська митниця

Львівська митниця передала Національному історико-архітектурному музею "Київська фортеця" та Львівському історичному музею старовинну зброю, яку вилучили на митних постах.

Про це інформує Львівська митниця.

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Йдеться про двадцять одиниць холодної зброї. Серед неї — багнети, кинджали, шпаги, шаблю-катану та офіцерський кортик. Вилучена зброя походить з Ірану, Японії, Німеччини, Австрії, Чилі і датована кін. XIX та поч. XX століть. Загальна вартість колекції — майже 80 тис. гривень

"Представлені зразки — це не тільки артефакти для вивчення історії і культури. Сподіваюся, ці знахідки допоможуть українцям краще розуміти військове минуле світу заради мирного майбутнього", — зазначив в.о. начальника Львівської митниці Андрій Кузнік.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині зупинили водія, який хотів перевезти контрабандне добриво з Білорусі.