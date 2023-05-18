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Львовские таможенники передали в музей старинное оружие, изъятое на границе

18 мая 2023 14:13
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовские таможенники передали в музей старинное оружие, изъятое на границе
Изъятое оружие. Фото: Львовская таможня
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовская таможня передала Национальному историко-архитектурному музею "Киевская крепость" и Львовскому историческому музею старинное оружие, изъятое на таможенных постах.

Об этом информирует Львовская таможня .

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Подробности

Речь идет о двадцати единицах холодного оружия. Среди нее — штыки, кинжалы, шпаги, саблю-катану и офицерский кортик. Изъятое оружие происходит из Ирана, Японии, Германии, Австрии, Чили и датирована кон. XIX и нач. XX столетий. Общая стоимость коллекции  —  почти 80 тыс. гривен

"Представленные образцы - это не только артефакты для изучения истории и культуры. Надеюсь, эти находки помогут украинцам лучше понимать военное прошлое мира ради мирного будущего",  —  отметил и.о. начальника Львовской таможни Андрей Кузник.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области остановили водителя, который хотел перевезти контрабандное удобрение из Беларуси.

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