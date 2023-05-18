Львовские таможенники передали в музей старинное оружие, изъятое на границе
Львовская таможня передала Национальному историко-архитектурному музею "Киевская крепость" и Львовскому историческому музею старинное оружие, изъятое на таможенных постах.
Об этом информирует Львовская таможня .
Подробности
Речь идет о двадцати единицах холодного оружия. Среди нее — штыки, кинжалы, шпаги, саблю-катану и офицерский кортик. Изъятое оружие происходит из Ирана, Японии, Германии, Австрии, Чили и датирована кон. XIX и нач. XX столетий. Общая стоимость коллекции — почти 80 тыс. гривен
"Представленные образцы - это не только артефакты для изучения истории и культуры. Надеюсь, эти находки помогут украинцам лучше понимать военное прошлое мира ради мирного будущего", — отметил и.о. начальника Львовской таможни Андрей Кузник.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области остановили водителя, который хотел перевезти контрабандное удобрение из Беларуси.