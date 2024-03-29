Львівські митники вилучили на кордоні з Польщею розібрану етнохатину з елітної деревини

Фура, яка перевозила розібрану етнохатину. Фото: Львівська митниця/Facebook

Львівські митники на кордоні з Польщею зупинили фуру, яка могла переправити за кордон українську етнохатку з елітної соснової деревини. Інцидент трапився на КПП "Краківець-Корчова".

Про це інформує пресслужба Львівської митниці.

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Як заявили митники, згідно з транспортними накладними, 48-річний керманич з Черкащини намагався вивезти за кордон майже 40 кубометрів соснової деревини. Деревину продавало одне з черкаських підприємств, тоді як купувала компанія, зареєстрована у Польщі.

Вивантаження деревини. Джерело: Львівська митниця

Аби підтвердити законність вантажу, митники звернулися по експертизу до Національного лісотехнічного університету України. В результаті стало відомо, що вказана деревина виявилася вживаною, має ознаки природного старіння, механічні пошкодження, штучні отвори та пази для з’єднання. Результати суперечили інформації з декларації та сертифікату про походження лісо- та пиломатеріалів.

Вивантажена деревина. Джерело: Львівська митниця

Також митники встановили, що зазначена деревина має високу закордонну цінність, і використовується у будівництві етнобудинків, які раніше були демонтовані в Україні.

Внаслідок цього було складено адмінпротокол про переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю МКУ. Всі пиломатеріали тимчасово вилучено до суду.

Нагадаємо, раніше львівські митники зупинили водія, чиє авто містило нелегальні ґаджети Apple, загальною вартістю у мільйон гривень.

А незадовго до цього буковинець намагався з Польщі завезти до України незадекларовані системи Starlink на суму в один мільйон гривень, запевняючи митників, що везе металевий ящик та холодильник.