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Львівські митники вилучили на кордоні з Польщею розібрану етнохатину з елітної деревини

29 березня 2024 16:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Львівські митники вилучили на кордоні з Польщею розібрану етнохатину з елітної деревини
Фура, яка перевозила розібрану етнохатину. Фото: Львівська митниця/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Львівські митники на кордоні з Польщею зупинили фуру, яка могла переправити за кордон українську етнохатку з елітної соснової деревини. Інцидент трапився на КПП "Краківець-Корчова".

Про це інформує пресслужба Львівської митниці.

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Як заявили митники, згідно з транспортними накладними, 48-річний керманич з Черкащини намагався вивезти за кордон майже 40 кубометрів соснової деревини. Деревину продавало  одне з черкаських підприємств, тоді як купувала компанія, зареєстрована у Польщі. 

Львівські митники вилучили на кордоні з Польщею розібрану етнохатину з елітної деревини
Вивантаження деревини. Джерело: Львівська митниця

Аби підтвердити законність вантажу, митники звернулися по експертизу до Національного лісотехнічного університету України. В результаті стало відомо, що вказана деревина виявилася вживаною, має ознаки природного старіння, механічні пошкодження, штучні отвори та пази для з’єднання. Результати суперечили інформації з декларації та сертифікату про походження лісо- та пиломатеріалів.     

Львівські митники вилучили на кордоні з Польщею розібрану етнохатину з елітної деревини
Вивантажена деревина. Джерело: Львівська митниця

Також митники встановили, що зазначена деревина має високу закордонну цінність, і використовується у будівництві етнобудинків, які раніше були демонтовані в Україні.   

Внаслідок цього було складено адмінпротокол про переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю МКУ. Всі пиломатеріали тимчасово вилучено до суду.

Нагадаємо, раніше львівські митники зупинили водія, чиє авто містило нелегальні ґаджети Apple, загальною вартістю у мільйон гривень. 

А незадовго до цього буковинець намагався з Польщі завезти до України незадекларовані системи Starlink на суму в один мільйон гривень, запевняючи митників, що везе металевий ящик та холодильник.

Польща
контейнерні перевезення
Україна
дерева
порушення
митниця

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