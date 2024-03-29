Львовские таможенники изъяли на границе с Польшей разобранный этно-дом из элитной древесины

Фура, перевозившая разобранную этно-дом. Фото: Львовская таможня/Facebook

Львовские таможенники на границе с Польшей остановили фуру, которая могла переправить за границу украинский этно-дом из элитной сосновой древесины. Инцидент произошел на КПП "Краковец — Корчова".

Об этом информирует пресс-служба Львовской таможни.

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Как заявили таможенники, согласно транспортным накладным, 48-летний водитель из Черкасской области пытался вывезти за границу почти 40 кубометров сосновой древесины. Древесину продавало одно из черкасских предприятий, в то время как покупала компания, зарегистрированная в Польше.

Выгрузка древесины. Источник: Львовская таможня

Чтобы подтвердить законность груза, таможенники обратились за экспертизой в Национальный лесотехнический университет Украины. В результате стало известно, что указанная древесина оказалась подержанной, имеет признаки естественного старения, механические повреждения, искусственные отверстия и пазы для соединения. Результаты противоречили информации по декларации и сертификату о происхождении лесо- и пиломатериалов.

Выгруженная древесина. Источник: Львовская таможня

Также таможенники установили, что указанная древесина имеет высокую зарубежную ценность, и используется в строительстве этно-домов, ранее демонтированных в Украине.

В результате был составлен админпротокол о перемещении товаров через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля ТКУ. Все пиломатериалы временно изъяты в суд.

Напомним, ранее львовские таможенники остановили водителя, чье авто содержало нелегальные гаджеты Apple, общей стоимостью в миллион гривен.

А незадолго до этого буковинец пытался из Польши завезти в Украину незадекларированные системы Starlink на сумму в миллион гривен, уверяя таможенников, что везет металлический ящик и холодильник.