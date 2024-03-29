Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львовские таможенники изъяли на границе с Польшей разобранный этно-дом из элитной древесины arrow

Львовские таможенники изъяли на границе с Польшей разобранный этно-дом из элитной древесины

29 марта 2024 16:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Львовские таможенники изъяли на границе с Польшей разобранный этно-дом из элитной древесины
Фура, перевозившая разобранную этно-дом. Фото: Львовская таможня/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовские таможенники на границе с Польшей остановили фуру, которая могла переправить за границу украинский этно-дом из элитной сосновой древесины. Инцидент произошел на КПП "Краковец — Корчова".

Об этом информирует пресс-служба Львовской таможни.

Читайте также:

Таможенники не дали вывезти за границу украинский этно-дом

Как заявили таможенники, согласно транспортным накладным, 48-летний водитель из Черкасской области пытался вывезти за границу почти 40 кубометров сосновой древесины. Древесину продавало одно из черкасских предприятий, в то время как покупала компания, зарегистрированная в Польше.

Львовские таможенники изъяли на границе с Польшей разобранную этнохатину из элитной древесины
Выгрузка древесины. Источник: Львовская таможня

Чтобы подтвердить законность груза, таможенники обратились за экспертизой в Национальный лесотехнический университет Украины. В результате стало известно, что указанная древесина оказалась подержанной, имеет признаки естественного старения, механические повреждения, искусственные отверстия и пазы для соединения. Результаты противоречили информации по декларации и сертификату о происхождении лесо- и пиломатериалов.

Львовские таможенники изъяли на границе с Польшей разобранную этнохатину из элитной древесины
Выгруженная древесина. Источник: Львовская таможня

Также таможенники установили, что указанная древесина имеет высокую зарубежную ценность, и используется в строительстве этно-домов, ранее демонтированных в Украине.

В результате был составлен админпротокол о перемещении товаров через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля ТКУ. Все пиломатериалы временно изъяты в суд.

Напомним, ранее львовские таможенники остановили водителя, чье авто содержало нелегальные гаджеты Apple, общей стоимостью в миллион гривен.

А незадолго до этого буковинец пытался из Польши завезти в Украину незадекларированные системы Starlink на сумму в миллион гривен, уверяя таможенников, что везет металлический ящик и холодильник.

Польша
контейнерные перевозки
Украина
деревья
нарушения
таможня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ