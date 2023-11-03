Львівські митники вилучили у водійки бус з технікою Apple та шкурками песця на 500 тис. грн

Вилучені шкури песця. Фото: Львівська митниця

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Шегині" митники вилучили у водійки мікроавтобуса контрабандну техніку Apple та шкурки песця на суму 500 тис. грн. Натомість під час проходження митного контролю жінка вказала у декларації, що переміщує два дивани, автозапчастини та продукти.

Про це повідомила Львівська митниця.

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Працівники митниці під час поглибленого огляду мікроавтобуса виявили приховані товари.

"У конструктивних порожнинах вантажного відсіку були заховані чотири MacBook Air 15 та чотири смарт годинники Apple Watch, а в спеціально підготовленій ніші, не передбаченій конструкцією авто — ноутбук і 30 зарядних пристроїв Apple. У диванах під оббивкою водійка перевозила 25 необроблених шкурок песця", — йдеться у повідомленні.

Техніка яку незаконно перевозили в авто. Фото: Львівська митниця

На 44-річну мешканку Яворова склали протокол за порушення митних правил. Водійці загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів та конфіскація цих товарів та авто.

Шкура песця в автомобільному кріслі. Фото: Львівська митниця

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області прикордонники затримали 38-річного іноземця, який намагався незаконно вивезти з України 372 старовинні монети. Вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.