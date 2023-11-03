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Львівські митники вилучили у водійки бус з технікою Apple та шкурками песця на 500 тис. грн

3 листопада 2023 13:57
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Марта Байдака
Журналіст
Львівські митники вилучили у водійки бус з технікою Apple та шкурками песця на 500 тис. грн
Вилучені шкури песця. Фото: Львівська митниця
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Шегині" митники вилучили у водійки мікроавтобуса контрабандну техніку Apple та шкурки песця на суму 500 тис. грн.  Натомість під час проходження митного контролю жінка вказала у декларації, що переміщує два дивани, автозапчастини та продукти.

Про це повідомила Львівська митниця.

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Працівники митниці під час поглибленого огляду мікроавтобуса виявили приховані товари.

"У конструктивних порожнинах вантажного відсіку були заховані чотири MacBook Air 15 та чотири смарт годинники Apple Watch, а в спеціально підготовленій ніші, не передбаченій конструкцією авто  — ноутбук і 30 зарядних пристроїв Apple. У диванах під оббивкою водійка перевозила 25 необроблених шкурок песця", — йдеться у повідомленні.

Техніка яку незакнно первози в авто. Фото: Львівська митниця
Техніка яку незаконно перевозили в авто. Фото: Львівська митниця

На 44-річну мешканку Яворова склали протокол за порушення митних правил. Водійці загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів та конфіскація цих товарів та авто.

Шкури песця в автомобільному кріслі. Фото: ЛЬвівська митниця
Шкура песця в автомобільному кріслі. Фото: Львівська митниця

Нагадаємо, ми раніше писали, що у  Львівській області прикордонники  затримали 38-річного іноземця, який намагався незаконно вивезти з України 372 старовинні монети. Вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.

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