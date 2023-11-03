Львівські митники вилучили у водійки бус з технікою Apple та шкурками песця на 500 тис. грн
На кордоні з Польщею, у пункті пропуску "Шегині" митники вилучили у водійки мікроавтобуса контрабандну техніку Apple та шкурки песця на суму 500 тис. грн. Натомість під час проходження митного контролю жінка вказала у декларації, що переміщує два дивани, автозапчастини та продукти.
Про це повідомила Львівська митниця.
Контрабандистка мешканка Яворова
Працівники митниці під час поглибленого огляду мікроавтобуса виявили приховані товари.
"У конструктивних порожнинах вантажного відсіку були заховані чотири MacBook Air 15 та чотири смарт годинники Apple Watch, а в спеціально підготовленій ніші, не передбаченій конструкцією авто — ноутбук і 30 зарядних пристроїв Apple. У диванах під оббивкою водійка перевозила 25 необроблених шкурок песця", — йдеться у повідомленні.
На 44-річну мешканку Яворова склали протокол за порушення митних правил. Водійці загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів та конфіскація цих товарів та авто.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області прикордонники затримали 38-річного іноземця, який намагався незаконно вивезти з України 372 старовинні монети. Вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.
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