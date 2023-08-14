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На Львівщині митники затримали естонця, який вивозив колекцію старовинних монет

14 серпня 2023 16:23
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині митники затримали естонця, який вивозив колекцію старовинних монет
Працівники СБУ вилучили монети. Фото: Держприкордонслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області прикордонники ПП "Смільниця" затримали 38-річного іноземця, який намагався незаконно вивезти з України 372 старовинні монети. Вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Колекцію монет вилучили митники 

Монети знайшли прикордонники під час спільного з працівниками митниці огляду серед особистих речей водія автомобіля "Dodge"  — 38-річного громадянина Естонії, який прямував через "зелений коридор".

"За даними слідства, схему вивезення монет організували двоє жителів західних областей України. Вони планували в подальшому продати монети іноземним колекціонерам. Працівники митниці влучили колекцію монет для проведення експертизи", — йдеться у повідомленні.

Вилучені монти правоохоронцями. Фото: Держприкордонслужба
Вилучені монети правоохоронцями. Фото: Держприкордонслужба

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом контрабанди (ст. 201 КК України). Вирішують питання щодо повідомлення фігурантів про підозру.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові суд виніс вирок чотирьом громадянин Туреччини, які організували масштабну схему контрабандного переміщення наркотиків з Пакистану, транзитом через Україну, до країн Європейського Союзу. Вартість особливо небезпечного наркотичного засобу за цінами "чорного" ринку становить близько 2,3 млрд грн.

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