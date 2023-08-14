На Львівщині митники затримали естонця, який вивозив колекцію старовинних монет
У Львівській області прикордонники ПП "Смільниця" затримали 38-річного іноземця, який намагався незаконно вивезти з України 372 старовинні монети. Вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Колекцію монет вилучили митники
Монети знайшли прикордонники під час спільного з працівниками митниці огляду серед особистих речей водія автомобіля "Dodge" — 38-річного громадянина Естонії, який прямував через "зелений коридор".
"За даними слідства, схему вивезення монет організували двоє жителів західних областей України. Вони планували в подальшому продати монети іноземним колекціонерам. Працівники митниці влучили колекцію монет для проведення експертизи", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом контрабанди (ст. 201 КК України). Вирішують питання щодо повідомлення фігурантів про підозру.
Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові суд виніс вирок чотирьом громадянин Туреччини, які організували масштабну схему контрабандного переміщення наркотиків з Пакистану, транзитом через Україну, до країн Європейського Союзу. Вартість особливо небезпечного наркотичного засобу за цінами "чорного" ринку становить близько 2,3 млрд грн.