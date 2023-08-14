Во Львовской области таможенники задержали эстонца, который вывозил коллекцию старинных монет

Сотрудники СБУ изъяли монеты. Фото: Госпогранслужба

Во Львовской области пограничники ЧП "Смольница" задержали 38-летнего иностранца, пытавшегося незаконно вывезти из Украины 372 старинных монеты. Стоимость изъятых монет на теневом рынке антиквариата может составить более полумиллиона гривен.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Коллекцию монет изъяли таможенники

Монеты обнаружили пограничники во время совместного с работниками таможни осмотра среди личных вещей водителя автомобиля "Dodge" — 38-летнего гражданина Эстонии, следовавшего через "зеленый коридор".

"По данным следствия, схему вывоза монет организовали два жителя западных областей Украины. Они планировали в дальнейшем продать монеты иностранным коллекционерам. Работники таможни изъяли коллекцию монет для проведения экспертизы", — говорится в сообщении.

Изъяты монеты правоохранителями. Фото: Госпогранслужба

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды (ст. 201 УК Украины). Решают вопрос о сообщении фигурантов о подозрении.

Напомним, мы ранее писали, что Во Львове суд вынес приговор четырем гражданинам Турции, организовавшим масштабную схему контрабандного перемещения наркотиков из Пакистана, транзитом через Украину, в страны Европейского Союза. Стоимость особо опасного наркотического средства по ценам "черного" рынка составляет около 2,3 млрд. грн.