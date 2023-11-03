Львовские таможенники изъяли у водительницы бус с техникой Apple и шкурками песца на 500 тыс. грн

Изъятые шкуры песца. Фото: Львовская таможня

На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" таможенники изъяли у водителя микроавтобуса контрабандную технику Apple и шкурки песца на сумму 500 тыс. грн. Во время прохождения таможенного контроля женщина указала в декларации, что перевозит два дивана, автозапчасти и продукты.

Об этом сообщила Львовская таможня.

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Контрабандистка — жительница Яворова

Работники таможни во время углубленного досмотра микроавтобуса обнаружили спрятанные товары.

"В конструктивных полостях грузового отсека были спрятаны четыре MacBook Air 15 и смарт-часы Apple Watch, а в специально подготовленной нише, не предусмотренной конструкцией авто, — ноутбук и 30 зарядных устройств Apple. В диванах под обивкой водитель перевозила 25 необработанных шкурок песца", — говорится в сообщении.

Техника, которую незаконно перевозили в авто. Фото: Львовская таможня

На 44-летнюю жительницу Яворова составили протокол за нарушение таможенных правил. Водителю грозит штраф в размере 100% стоимости товаров и конфискация этих товаров и автомобиля.

Шкура песца в автомобильном кресле. Фото: Львовская таможня

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области пограничники задержали 38-летнего иностранца, пытавшегося незаконно вывезти из Украины 372 старинные монеты. Стоимость изъятых монет на теневом рынке антиквариата может составить более полумиллиона гривен.