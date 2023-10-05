Львівські митники затримали чоловіка, який хотів провезти гаджетів на 2 млн грн

Українсько-польский кордон. Фото: ДПСУ

У Львівській області на пункті перетину кордону "Грушів — Будомєж" митники затримали чоловіка, який намагався ввезти новинки від компанії Apple та інших. Загальна вартість товару сягає 2 млн грн.

Про це інформує Львівська митниця.

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За даними працівників митниці, під час проходження митного контролю водій — 29-річний житель Львівської області, вказав у декларації, що переміщує лише особисті речі.

Вилучена техніка працівниками митниці. Фото: Львівська митниця

"При перевірці авто працівники митниці та прикордонники виявили незадекларовану техніку: планшети iPad Pro, навушники AirPods Pro 11, смарт-годинники Epix pro, Apple Watch 9, Apple Watch ultra 2; смартфони Googl Pixel 7 pro, Sony Xperia 5, One plus 10T; ігрові консолі та електрофени", — йдеться у повідомленні.

Як зазначила митна служба, за такі дії може бути покарання, передбачене законодавством, — штраф в розмірі 30% вартості цих товарів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що працівники Служба безпеки України викрила на корупції службових осіб Львівської митниці Держмитслужби. Зокрема, "на гарячому" затримали головного державного інспектора митного поста "Краківець".

Також ми раніше писали, що працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабара виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 доларів США.