У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Затримання начальника митного посту. Фото: СБУ

Працівники Служба безпеки України викрила на корупції службових осіб Львівської митниці Держмитслужби. Зокрема, "на гарячому" затримали головного державного інспектора митного поста "Краківець".

Про це інформує пресслужба СБУ у Львівській області.

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За даними слідства, зловмисники налагодили корупційних механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України за безперешкодне переміщення товарів через держкордон у воєнний час.

"Правоохоронці "на гарячому" після отримання чергового траншу неправомірної вигоди затримали головного державного інспектора митного поста "Краківець". Зловмисник вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень. У разі відмови погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: СБУ

Під час оперативних заходів спецпризначенці встановили ще двох посадовців митниці, причетних до вказаної протиправної діяльності. За попередніми даними, зловмисники збагачувались на кілька тисяч євро за зміну.

Наразі усім фігурантам оголошено підозру. За викритими фактами тривають розслідування для встановлення інших причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали, У Львівській області поліцейські затримали адвоката під час отримання хабара. Чоловік за 1 500 доларів обіцяв вплинути на суд щодо прийняття рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Також ми раніше писали, що працівники СБУ та поліції Львівщини затримали на отримані хабара виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Посадовець вимагав 1 500 доларів США.