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Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

6 сентября 2023 16:36
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"
Задержание начальника таможенного поста. Фото: СБУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции должностных лиц Львовской таможни Гостаможслужбы. В частности, "на горячем" задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец".

Об этом информирует пресс-служба СБУ во Львовской области

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Он требовал деньги за беспрепятственное оформление международных отправлений

По данным следствия, злоумышленники наладили коррупционный механизм получения неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственное перемещение товаров через госграницу в военное время.

"Правоохранители "на горячем" после получения очередного транша неправомерной выгоды задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец". Злоумышленник требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений. В случае отказа  угрожал дополнительными проверками и затягиванием контроля", — говорится в сообщении.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: СБУ
Изъятые правоохранителями деньги. Фото: СБУ

В ходе оперативных мероприятий спецназовцы установили еще двух должностных лиц таможни, причастных к указанной противоправной деятельности. По предварительным данным, злоумышленники обогащались на несколько тысяч евро за смену.

Пока всем фигурантам объявлено подозрение. По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления других причастных лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, мы ранее писали, во Львовской области полицейские задержали адвоката во время получения взятки. Человек за 1 500 долларов обещал повлиять на суд по принятию решения о непривлечении клиента к ответственности за управление в состоянии опьянения.

Также мы ранее писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на полученные взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местного архитектора. Чиновник требовал 1 500 долларов США.

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