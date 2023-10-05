Львовские таможенники задержали мужчину, который хотел провезти гаджетов на 2 млн грн
Во Львовской области на пункте пересечения границы "Грушев — Будомеж" таможенники задержали мужчину, пытавшегося ввезти новинки от компании Apple и других. Общая стоимость товара составляет 2 млн грн.
Об этом информирует Львовская таможня.
Таможенники изъяли планшеты, наушники и смарт-часы
По данным работников таможни, во время прохождения таможенного контроля водитель — 29-летний житель Львовской области указал в декларации, что перемещает только личные вещи.
"При проверке авто работники таможни и пограничники обнаружили незадекларированную технику: планшеты iPad Pro, наушники AirPods Pro 11, смарт-часы Epix pro, Apple Watch 9, Apple Watch ultra 2; смартфоны Googl Pixel 7 pro, Sony Xperia 5, One plus 10T; консоли и электрофены", — говорится в сообщении.
Как отметила таможенная служба, за такие действия может быть предусмотренное законодательством наказание — штраф в размере 30% от стоимости этих товаров.
Напомним, мы ранее писали, что работники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции должностных лиц Львовской таможни Гостаможслужбы. В частности, "на горячем" задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец".
Также мы ранее писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на полученные взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местного архитектора. Чиновник требовал 1 500 долларов США.