Львовские таможенники задержали мужчину, который хотел провезти гаджетов на 2 млн грн

Украинско-польская граница. Фото: ГНСУ

Во Львовской области на пункте пересечения границы "Грушев — Будомеж" таможенники задержали мужчину, пытавшегося ввезти новинки от компании Apple и других. Общая стоимость товара составляет 2 млн грн.

Об этом информирует Львовская таможня.

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По данным работников таможни, во время прохождения таможенного контроля водитель — 29-летний житель Львовской области указал в декларации, что перемещает только личные вещи.

Изъятая работниками таможни техника. Фото: Львовская таможня

"При проверке авто работники таможни и пограничники обнаружили незадекларированную технику: планшеты iPad Pro, наушники AirPods Pro 11, смарт-часы Epix pro, Apple Watch 9, Apple Watch ultra 2; смартфоны Googl Pixel 7 pro, Sony Xperia 5, One plus 10T; консоли и электрофены", — говорится в сообщении.

Как отметила таможенная служба, за такие действия может быть предусмотренное законодательством наказание — штраф в размере 30% от стоимости этих товаров.

Напомним, мы ранее писали, что работники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции должностных лиц Львовской таможни Гостаможслужбы. В частности, "на горячем" задержан главный государственный инспектор таможенного поста "Краковец".

Также мы ранее писали, что работники СБУ и полиции Львовщины задержали на полученные взятки исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местного архитектора. Чиновник требовал 1 500 долларов США.