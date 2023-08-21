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Львівські митники затримали жінку, яка хотіла під ковдрою вивезти чоловіка за кордон

21 серпня 2023 13:39
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Марта Байдака
Журналіст
Львівські митники затримали жінку, яка хотіла під ковдрою вивезти чоловіка за кордон
Затримання прикордонниками жінки. Фото: Держприкордонслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині митники пункту попуску "Смільниця" затримали водійку, яка намагалась вивезти 32-річного чоловіка у Польщу, накривши його ковдрою. Чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності, а щодо водійки порушили кримінальну справу.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Водійка — громадянка Польщі

"Під час перевірки легковика "Рено", прикордонники Львівського загону виявили чоловіка, який ховався за передніми сидіннями на підлозі автомобіля та був прикритий ковдрою. Ним виявився хлопець водійки, 32-річний громадянин України, який підпадає під обмеження щодо виїзду з країни. Саме через це пара вирішила подолати державну межу вдавшись до хитрувань", — йдеться у повідомленні.

Обшуки в автомобілі водійки. Фото: Держприкордонслужба
Обшуки в автомобілі водійки. Фото: Держприкордонслужба

За спробу незаконного перетину державного кордону чоловіка буде притягнуто до адміністративної відповідальності. А от у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого кримінальним кодексом України.

Затримання чоловіка на кордоні. Фото: Держприкордонслужба
Затримання чоловіка на кордоні. Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині правоохоронці викрили 31-річного священнослужителя в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон. Чоловіка та його  "клієнта" затримали під час спроби перетину державного кордону України.

Також, ми писали, що у Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів  преправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.

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