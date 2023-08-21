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Львовские таможенники задержали женщину, которая хотела под одеялом вывезти мужчину за границу

21 августа 2023 13:39
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовские таможенники задержали женщину, которая хотела под одеялом вывезти мужчину за границу
Задержание пограничниками женщины. Фото: Госпогранслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине таможенники пункта попуска "Смольница" задержали водительницу, которая пыталась вывезти 32-летнего мужчину в Польшу, накрыв его одеялом. Мужчину привлекут к административной ответственности, а в отношении водителя возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Водителька — гражданка Польши

"Во время проверки легковушки "Рено", пограничники Львовского отряда обнаружили мужчину, который прятался за передними сиденьями на полу автомобиля и был прикрыт одеялом. Им оказался парень водительницы, 32-летний гражданин Украины, который подпадает под ограничение выезда из страны. Именно поэтому пара решила преодолеть государственную границу прибегнув к уловкам", — говорится в сообщении.

Обыски в автомобиле водитель. Фото: Госпогранслужба
Обыски в автомобиле водитель. Фото: Госпогранслужба

За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчина будет привлечен к административной ответственности. А вот в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.

Задержание мужчины на границе. Фото: Госпогранслужба
Задержание мужчины на границе. Фото: Госпогранслужба

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине правоохранители разоблачили 31-летнего священнослужителя в организации незаконной переправки мужчины за границу. Мужчину и его "клиента" задержали при попытке пересечения государственной границы Украины.

Также мы писали, что во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая за 6 тысяч долларов преправляла мужчин за границу под видом волонтеров. Судья во Львовской области уже избрала владелицы турфирмы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 220 тыс. грн.

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