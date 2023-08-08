Львівські прикордонники затримали 66-річного чоловіка на краденому автомобілі

Вилучений автомобіль поліцією. Фото: Держприкордонслужба

Напередодні, на кордоні з Польщею львівські митники затримали 66-річного чоловіка, який хотів виїхати за кордон на краденому позашляховику. Автомобіль в українця вилучили та передали поліції.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України.

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Деталі справи

"Позашляховик "Акура", 2007 року випуску, під керуванням 66-річного нашого співвітчизника слідував до сусідньої країни. Під час прикордонного контролю відбулося спрацювання бази даних. Як з’ясували охоронці кордону, транспортний засіб української реєстрації було викрадено в Україні у лютому 2019 року", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом прикордонники поінформували бюро Інтерполу в Киїєві та отримали підтвердження інформації щодо викраденого авто. Справу передали працівникам Нацполіції України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівські митники затримали 31-річного чоловіка, який намагався ввезти в Україну контрабандних електронних цигарок та ікри на 5 мільйонів гривень. Чоловіка затримали на українсько-польському пункті пропуску "Рава-Руська".

Також, ми писали, що на Львівщині прикордонники вилучили у чоловіка мікроавтобус із сигаретами у стелі. Прикордонники у пункті пропуску "Шегині" у 37-річного українця, мешканця Львівщини, вилучили мікроавтобус Volkswagen. За даними працівників митниці, чоловік виявився контрабандистом, у якого під обшивкою стелі автомобіля знайшли 550 пачок сигарет.