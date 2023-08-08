Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львівські прикордонники затримали 66-річного чоловіка на краденому автомобілі arrow

Львівські прикордонники затримали 66-річного чоловіка на краденому автомобілі

8 серпня 2023 11:51
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівські прикордонники затримали 66-річного чоловіка на краденому автомобілі
Вилучений автомобіль поліцією. Фото: Держприкордонслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, на кордоні з Польщею львівські митники затримали 66-річного чоловіка, який хотів виїхати за кордон на краденому позашляховику. Автомобіль в українця вилучили та передали поліції.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Деталі справи 

"Позашляховик "Акура", 2007 року випуску, під керуванням 66-річного нашого співвітчизника слідував до сусідньої країни. Під час прикордонного контролю відбулося спрацювання бази даних. Як з’ясували охоронці кордону, транспортний засіб української реєстрації було викрадено в Україні у лютому 2019 року", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом прикордонники поінформували бюро Інтерполу в Киїєві та отримали підтвердження інформації щодо викраденого авто. Справу передали працівникам Нацполіції України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівські митники затримали 31-річного чоловіка, який намагався ввезти в Україну контрабандних електронних цигарок та ікри на 5 мільйонів гривень. Чоловіка затримали на українсько-польському пункті пропуску "Рава-Руська".

Також, ми писали, що на Львівщині прикордонники вилучили у чоловіка мікроавтобус із сигаретами у стелі. Прикордонники у пункті пропуску "Шегині" у 37-річного українця, мешканця Львівщини, вилучили мікроавтобус Volkswagen. За даними працівників митниці, чоловік виявився контрабандистом, у якого під обшивкою стелі автомобіля знайшли 550 пачок сигарет.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз