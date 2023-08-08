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Львовские пограничники задержали 66-летнего мужчину на угнанном автомобиле

8 августа 2023 11:51
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Марта Байдака
Журналист
Львовские пограничники задержали 66-летнего мужчину на угнанном автомобиле
Изъятый автомобиль полицией. Фото: Госпогранслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Накануне, на границе с Польшей львовские таможенники задержали 66-летнего мужчину, который хотел выехать за границу на краденом внедорожнике. Автомобиль в украинца изъяли и передали полиции.

Об этом информирует прессслужба Госпогранслужбы Украины.

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Детали дела

"Внедорожник "Акура", 2007 года выпуска, под управлением 66-летнего нашего соотечественника следовал в соседнюю страну. В ходе пограничного контроля произошло срабатывание базы данных. Как выяснили пограничники, транспортное средство на украинской регистрации было угнано в Украине в феврале 2019 года", — говорится в сообщении.

По этому факту пограничники проинформировали бюро Интерпола в Киеве и получили подтверждение информации об угнанном авто. Дело было передано работникам Нацполиции Украины.

Напомним, мы ранее писали, что Львовские таможенники задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося ввезти в Украину контрабандных электронных сигарет и икры на 5 миллионов гривен. Мужчину задержали на украинско-польском пункте пропуска "Рава-Русская".

Также мы писали, что на Львовщине пограничники изъяли у мужчины микроавтобус с сигаретами в потолке. Пограничники в пункте пропуска "Шегини" у 37-летнего украинца, жителя Львовщины, изъяли микроавтобус Volkswagen. По данным работников таможни, мужчина оказался контрабандистом, у которого под обшивкой потолка автомобиля обнаружили 550 пачек сигарет.

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