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Львівські рятувальники допомогли травмованому лижнику на горі Тростян

27 січня 2024 12:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Львівські рятувальники допомогли травмованому лижнику на горі Тростян
Рятувальники допомагають травмованому лижнику. Ілюстративне фото: ГУ ДСНС у Львівській області
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Львівські рятувальники допомогли травмованому туристу. Вчора, 26 січня, під час катання на горі Тростян 24-річний лижник з Рівного пошкодив ліву руку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

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Рятувальники славської пошуково-рятувальної групи надали потерпілому домедичну допомогу. Після цього вони спустили туриста до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

У ДСНС нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах: 

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження.
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ГУ ДСНС у Львівській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.

Також ми писали, що рятувальники ДСНС допомогли 7-річному хлопчику, який травмувався на горі Тростян. Дитина отримала травму під час катання на лижах. 

туристи
Рівне
ДСНС
Львівська область
порятунок
гори
рятувальники
травма

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