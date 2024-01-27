Львівські рятувальники допомогли травмованому лижнику на горі Тростян
Львівські рятувальники допомогли травмованому туристу. Вчора, 26 січня, під час катання на горі Тростян 24-річний лижник з Рівного пошкодив ліву руку.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.
Допомога від рятувальників у горах
Рятувальники славської пошуково-рятувальної групи надали потерпілому домедичну допомогу. Після цього вони спустили туриста до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.
У ДСНС нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягайте захисне спорядження.
Нагадаємо, на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.
Також ми писали, що рятувальники ДСНС допомогли 7-річному хлопчику, який травмувався на горі Тростян. Дитина отримала травму під час катання на лижах.
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