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Львовские спасатели помогли травмированному лыжнику на горе Тростян

27 января 2024 12:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Львовские спасатели помогли травмированному лыжнику на горе Тростян
Спасатели помогают травмированному лыжнику. Иллюстративное фото: ГУ ГСЧС во Львовской области
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львовские спасатели помогли травмированному туристу. Вчера, 26 января, во время катания на горе Тростян 24-летний лыжник из Ровно повредил левую руку.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области.

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Спасатели славской поисково-спасательной группы оказали пострадавшему домедицинскую помощь. После этого они спустили туриста к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

В ГСЧС напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах:

  • соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра, чтобы избежать столкновения;
  • не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;
  • надевайте защитное снаряжение.
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ГУ ГСЧС во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, на Закарпатье во время восхождения на гору Пикуй 77-летний турист травмировал ногу. Спасатели прибыли на место, оказали медицинскую помощь и транспортировали мужчину к врачам.

Также мы писали, что спасатели ГСЧС помогли 7-летнему мальчику, который травмировался на горе Тростян. Ребенок получил травму во время катания на лыжах.

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