Львовские спасатели помогли травмированному лыжнику на горе Тростян
Львовские спасатели помогли травмированному туристу. Вчера, 26 января, во время катания на горе Тростян 24-летний лыжник из Ровно повредил левую руку.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области.
Помощь от спасателей в горах
Спасатели славской поисково-спасательной группы оказали пострадавшему домедицинскую помощь. После этого они спустили туриста к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
В ГСЧС напомнили о правилах безопасного катания на горнолыжных трассах:
- соблюдайте безопасную скорость, которая даст вам время для дополнительного маневра, чтобы избежать столкновения;
- не злоупотребляйте спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы;
- надевайте защитное снаряжение.
Напомним, на Закарпатье во время восхождения на гору Пикуй 77-летний турист травмировал ногу. Спасатели прибыли на место, оказали медицинскую помощь и транспортировали мужчину к врачам.
Также мы писали, что спасатели ГСЧС помогли 7-летнему мальчику, который травмировался на горе Тростян. Ребенок получил травму во время катания на лыжах.
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