Прогноз погоди у Льові на 8 листопада — дані від львівського гідрометцентру

Людина під парасолькою. Фото: dailylviv

У Львові та в області впродовж усього дня погода буде похмурою. Вранці йтиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора він повинен припинитися. Температура повітря підвищиться до +12 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, вночі 2-5 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура вночі +1...+6 °C тепла, вдень +7...+12 °C тепла. Погіршення видимості в тумані 200-500 м", — йдеться у повідомленні.



Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак місцями падатимуть короткочасні дощі. Температура може підвищитися до +15 °C.