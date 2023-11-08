Прогноз погоды в Леве на 8 ноября — данные от львовского гидрометцентра.

Человек под зонтиком. Фото: dailylviv

На протяжении всего дня погода во Львове и в области будет пасмурной. Утром будет идти дождь, который днем может усилиться, но к вечеру он должен прекратиться. Температура воздуха поднимется до +12 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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"Облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, ночью 2-5 м/с, днем ​​7-12 м/с. Температура ночью +1...+6 °C тепла, днем ​​+7...+12 °C тепла. Ухудшение видимости в тумане 200-500 м", — говорится в сообщении.



Скриншот с Facebook львовского гидрометцентра

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут падать кратковременные дожди. Температура может подняться до +15 °C.