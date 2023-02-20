Львівський обласний центр екстреної допомоги отримав у Польщі «Золоту відзнаку»

Серед нагороджених - і директор Львівського центру екстреної допомоги Андрій Васько

Львівський обласний центр екстреної допомоги отримав нагороду "Золоту відзнаку" Центру екстреної медичної допомоги в Катовіце.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Наприкінці минулого тижня відбулось відзначення державними нагородами Республіки Польщі рятівників системи екстреної медичної допомоги Польщі, які від початку війни допомагали Україні. Захід відбувся під патронатом віцемаршалка сейму Республіки Польщі Малгожати Гошєвської та заступниці воєводи Підкарпатського Йоланти Савицької. Участь взяв і Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги.

"Від лютого 2022 року ми відчули усю любов та підтримку наших товаришів з Польщі. Мобілізація системи ЕМД Польщі на допомогу Україні відбулась миттєво. Були і волонтерські цілодобові чергування на кордоні, і масові евакуації на вокзалах у Львові та Перемишлі, і аеромедичні евакуації поранених. Усі ми діяли як єдина система порятунку. Дякуємо за порятунок наших громадян, за передані "швидкі", медикаменти та тактичні медичні засоби. За безпрецедентну політичну, моральну і фізичну підтримку українському народові", — зазначив генеральний директор центру Андрій Васько.

Окрім того, під час заходу підписали договір про співпрацю між Львівським центром ЕМД та семи центрами ЕМД Польщі, які і надалі будуть розвивати навчальні проекти, транскордонну безпеку, зв’язок, матеріально-технічну допомогу та адаптацію системи ЕМД України до європейського стандарту. Також відбулася презентація календаря польських та українських медиків екстренки. Кошти, виручені від продажу якого, будуть скеровані на потреби гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що один із найвідоміших італійських хірургів Роберто Брамбілла допомагає лікувати у Львові поранених із найважчими мінно-вибуховими травмами.

Також у Львові створять міський будинок для проживання осіб з інвалідністю, які втратили батьків чи опікунів, або прагнуть проживати окремо від них.