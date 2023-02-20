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Львовский областной центр экстренной помощи получил в Польше «Золотое отличие»

20 февраля 2023 15:19
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовский областной центр экстренной помощи получил в Польше «Золотое отличие»
Среди награжденных – и директор Львовского центра экстренной помощи Андрей Васько
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовский областной центр экстренной помощи получил награду "Золотое отличие" Центра экстренной медицинской помощи в Катовице.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.

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В конце прошлой недели состоялось награждение государственными наградами Республики Польши спасателей системы экстренной медицинской помощи Польши, которые с начала войны помогали Украине. Мероприятие состоялось под патронатом вицемаршалка сейма Республики Польши Малгожаты Гошевской и заместителя воеводы Подкарпатского Йоланты Савицкой. Участие принял и Львовский областной центр экстренной медицинской помощи.

"С февраля 2022 мы почувствовали всю любовь и поддержку наших товарищей из Польши. Мобилизация системы ЭМД Польши на помощь Украине состоялась мгновенно. Были и волонтерские круглосуточные дежурства на границе, и массовые эвакуации на вокзалах во Львове и Перемышле, и аэромедицинские эвакуации раненых. мы действовали как единая система спасения. Спасибо за спасение наших граждан, за переданные "скорые", медикаменты и тактические медицинские средства. За беспрецедентную политическую, моральную и физическую поддержку украинскому народу", - отметил генеральный директор центра Андрей Васько.

Кроме того, во время мероприятия подписали договор о сотрудничестве между Львовским центром ЭМД и семи центрами ЭМД Польши, которые будут развивать учебные проекты, трансграничную безопасность, связь, материально-техническую помощь и адаптацию системы ЭМД Украины к европейскому стандарту. Также прошла презентация календаря польских и украинских медиков экстренки. Средства, вырученные от продажи которых, будут направлены на нужды гуманитарной помощи Украине.

Напомним, ранее мы писали, что один из известнейших итальянских хирургов Роберто Брамбилла помогает лечить во Львове раненых с тяжелыми минно-взрывными травмами.

Также во Львове создадут городской дом для проживания лиц с инвалидностью , потерявших родителей или опекунов, или стремящихся проживать отдельно от них.

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