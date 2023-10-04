Львівський парк перший в Україні отримав страхування від воєнних ризиків

M10 Industrial Park у Львові. Фото: rau

Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Всесвітнього банку MIGA застрахувало від воєнних ризиків перший інвестиційний проєкт в Україні. Мова йде про M10 Industrial Park у Львові отримав гарантію на суму до 9,1 мільйона доларів.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Як зазначає міністрерка, це перший крок до запуску ринку страхування від воєнних ризиків.

"Це сигнал не лише для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Це гарантія на здійснену інвестицію і залучене фінансування для будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури в промисловому парку M10", — йдеться у повідомленні.

До слова, страхування допоможе створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі й своєю чергою сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.

Додамо, М10 Lviv Industrial Park — новий індустріальний парк, який розбудовується компанією Dragon Capital у промисловій зоні мікрорайону Рясне-2. Територія парку охоплює 23,5 га, що перебувають у приватній власності, та складається із шістьох ділянок.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Стрийському парку Львова невідомі пошкодили та хотіли підпалити скульптуру жінки. Йдеться про статую огрядної жінки "Впевнена" київського митця Василя Корчового.