Львовский парк первый в Украине получил страхование от военных рисков

M10 Industrial Park во Львове. Фото: rau

Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка MIGA застраховало от военных рисков первый инвестиционный проект в Украине. Речь идет о M10 Industrial Park во Львове, какой получил гарантию на сумму до 9,1 миллиона долларов.

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

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Как отмечает министре, это первый шаг к запуску рынка страхования от военных рисков.

"Это сигнал не только для новых потенциальных инвесторов, рассматривающих возможности инвестирования в Украину. Это гарантия на осуществленную инвестицию и привлеченное финансирование для строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M10", — говорится в сообщении.

К слову, страхование поможет создать новую индустриальную и логистическую инфраструктуру, складские площади и в свою очередь будет способствовать экономическому развитию региона во время войны и восстановлению страны после победы.

Добавим, М10 Lviv Industrial Park — новый индустриальный парк, который строится компанией Dragon Capital в промышленной зоне микрорайона Рясне-2. Территория парка охватывает 23,5 га, находящихся в частной собственности, и состоит из шести участков.

Напомним, мы ранее писали, что в Стрыйском парке Львова неизвестные повредили и хотели поджечь скульптуру женщины. Речь идет о статуе женщины "Уверенная" киевского художника Василия Корчевого.