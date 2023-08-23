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У Львівському парку невідомі познущалися зі скульптури жінки

23 серпня 2023 11:11
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львівському парку невідомі познущалися зі скульптури жінки
Скульптура "Впевнена". Фото: Павло Гудімов
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, 22 серпня у Стрийському парку Львова невідомі пошкодили та хотіли підпалити скульптуру жінки. Йдеться про статую огрядної жінки "Впевнена" київського митця Василя Корчового.

Про це повідомив куратор виставки та директор "Я Галереї" Павло Гудімов.

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За словами Павла Гудімова, скульптуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити.

"В такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт  — я не володію інформацією про корінь зла", — зазначив він. 

Скульптура "Впевнена" до пошкодження. Фото: Новини. LIVE
Скульптура "Впевнена" до пошкодження. Фото: Новини. LIVE

Гудімов також попросив вибачення перед власником скульптури Юрієм Сташків, а також автором - Василем Корчовим. 

"Особи які вдіяли таке мають бути знайдені та притягнені до відповідальності. Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією незважаючи на такі старання", — додав він. 

Зазначимо, минулого тижня у Стрийському парку встановили колекцію сучасної скульптури, яка формує новий "Скульптурний маршрут". У парку зібрали вісім робіт українських і закордонних митців. Тут є скульптори з Японії та Болгарії. Проте найбільше дискусій викликала робота "Впевнена" київського митця Василя Корчового. Зі слів, Павла Гудімова, що скульптор показав красу будь-якого, і навіть великого людського тіла.

Додамо, вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановили у межах львівського тижня скульптури, який організували за сприяння Львівської обласної ради та Львівської міської ради. Організатори підготували "Скульптурний маршрут", який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. Скульптури належать Канівському скульптурному симпозіуму мистецького об'єднання "ЧервонеЧорне".

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові прокурори через суд вимагають зберегти історичну віллу Алєксандра Кшечуновича, яка перебуває у приватній власності. Вілла розташована на вулиці Коновальця, 100.

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