У Львові прокурори вимагають зберегти історичну віллу: деталі
У Львові прокурори через суд вимагають зберегти історичну віллу Алєксандра Кшечуновича, яка перебуває у приватній власності. Вілла розташована на вулиці Коновальця, 100.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Деталі справи
За даними справи, прокурори вимагають укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини.
"Відповідно до чинного законодавства, власники пам`яток щойно виявлених об’єктів культурної спадщини незалежно від форм власності на ці об`єкти зобов`язані укласти вищевказаний договір з метою їх збереження. Проте, власник квартири порушив законодавство та протягом тривалого часу не укладав охоронний договір з уповноваженим органом. Тому, це і стало підставою для заявлення позову до суду", — йдеться у повідомленні
Додамо, віллу на Коновальця збудували у 1912 році за проєктом львівського архітектора Станіслава Улейського для Алєксандера Кшечуновича. Будинок звели у неоготичному стилі.
Нагадаємо. ми раніше писали, що У Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.