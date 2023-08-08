У Львові прокурори вимагають зберегти історичну віллу: деталі

Вілла Алєксандра Кшечуновича, яку збудували у 1912 році. Фото: Google.

У Львові прокурори через суд вимагають зберегти історичну віллу Алєксандра Кшечуновича, яка перебуває у приватній власності. Вілла розташована на вулиці Коновальця, 100.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

За даними справи, прокурори вимагають укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини.

"Відповідно до чинного законодавства, власники пам`яток щойно виявлених об’єктів культурної спадщини незалежно від форм власності на ці об`єкти зобов`язані укласти вищевказаний договір з метою їх збереження. Проте, власник квартири порушив законодавство та протягом тривалого часу не укладав охоронний договір з уповноваженим органом. Тому, це і стало підставою для заявлення позову до суду", — йдеться у повідомленні

Додамо, віллу на Коновальця збудували у 1912 році за проєктом львівського архітектора Станіслава Улейського для Алєксандера Кшечуновича. Будинок звели у неоготичному стилі.

Нагадаємо. ми раніше писали, що У Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.