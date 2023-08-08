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У Львові прокурори вимагають зберегти історичну віллу: деталі

8 серпня 2023 12:08
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові прокурори вимагають зберегти історичну віллу: деталі
Вілла Алєксандра Кшечуновича, яку збудували у 1912 році. Фото: Google.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові прокурори через суд вимагають зберегти історичну віллу Алєксандра Кшечуновича, яка перебуває у приватній власності. Вілла розташована на вулиці Коновальця, 100.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

За даними справи, прокурори вимагають укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини. 

"Відповідно до чинного законодавства, власники пам`яток щойно виявлених об’єктів культурної спадщини незалежно від форм власності на ці об`єкти зобов`язані укласти вищевказаний договір з метою їх збереження. Проте, власник квартири порушив законодавство та протягом тривалого часу не укладав охоронний договір з уповноваженим органом. Тому, це і стало підставою для заявлення позову до суду", — йдеться у повідомленні

Додамо, віллу на Коновальця збудували у 1912 році за проєктом львівського архітектора Станіслава Улейського для Алєксандера Кшечуновича. Будинок звели у неоготичному стилі.

Нагадаємо. ми раніше писали, що У Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.

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