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Во Львове прокуроры требуют сохранить историческую виллу: детали

8 августа 2023 12:08
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове прокуроры требуют сохранить историческую виллу: детали
Вилла Александра Кшечуновича, построенная в 1912 году. Фото: Google.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове прокуроры через суд требуют сохранить находящуюся в частной собственности историческую виллу Александра Кшечуновича. Вилла находится на улице Коновальца, 100.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Детали дела

По данным дела, прокуроры требуют заключить охранный договор на объект культурного наследия.

"В соответствии с действующим законодательством, владельцы памятников только что выявленных объектов культурного наследия независимо от форм собственности на эти объекты обязаны заключить вышеуказанный договор с целью их сохранения. Однако, владелец квартиры нарушил законодательство и в течение длительного времени не заключал охранный договор с уполномоченным органом. Поэтому это стало основанием для заявления иска в суд", — говорится в сообщении.

Добавим, виллу на Коновальца построили в 1912 году по проекту львовского архитектора Станислава Улейского для Александра Кшечуновича. Дом построили в неоготическом стиле.

Напомним. мы ранее писали, что Во Львове за 9 733 224 грн проведут капитальный ремонт части дворца искусств, расположенного по адресу Коперника, 17. В частности, львовский дворец искусств, являющийся коммунальным заведением культуры Львовского областного совета, 13 июля заключил соглашение с компанией "Неопалимая купина", которая должна отремонтировать концертный зал и конференц-зал.

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