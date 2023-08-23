Во Львовском парке неизвестные поиздевались над скульптурой женщины

Скульптура "Уверенная". Фото: Павел Гудимов

Накануне, 22 августа, в Стрыйском парке Львова неизвестные повредили и хотели поджечь скульптуру женщины. Речь идет о статуе полной женщины "Уверенная" киевского художника Василия Корчевого.

Об этом сообщил куратор выставки и директор "Я Галереи" Павел Гудимов.

Читайте также:

По словам Павла Гудимова, скульптуру облили переработанной смазкой и попытались поджечь.

"Таким образом этот акт вандализма призван очернить жителей города и продемонстрировать неприятие современного искусства в публичном пространстве. Но я, как куратор, склоняюсь к тому, что этот акт вандализма состоялся по заказу. Пока идет следствие и установление лиц, совершивших этот акт — я не владею информацией о корнях зла", — отметил он.

Скульптура "Уверена" к повреждению. Фото: Новости. LIVE

Гудимов также извинился перед владельцем скульптуры Юрием Сташковым, а также автором — Василием Корчевым.

"Лица, которые сделали такое, должны быть найдены и привлечены к ответственности. Львов и Украина никогда не будут средневековой провинцией несмотря на такие старания" , — добавил он.

Отметим, на прошлой неделе в Стрыйском парке была установлена коллекция современной скульптуры, которая формирует новый "Скульптурный маршрут". В парке собрали восемь работ украинских и зарубежных художников. Здесь есть скульпторы из Японии и Болгарии. Однако больше дискуссий вызвала работа "Уверенная" киевского художника Василия Корчевого. По словам, Павла Гудимова, скульптор показал красоту любого и даже большого человеческого тела.

Добавим, восемь фигур в Стрыйском парке временно установили в рамках львовской недели скульптуры, организованной при содействии Львовского областного совета и Львовского городского совета. Организаторы подготовили "Скульптурный маршрут", который будет действовать с 18 августа по 24 ноября. Скульптуры принадлежат Каневскому скульптурному симпозиуму художественного объединения "Красное Черное".

Напомним, мы ранее писали, что во Львове прокуроры через суд требуют сохранить находящуюся в частной собственности историческую виллу Александра Кшечуновича. Вилла находится на улице Коновальца, 100.