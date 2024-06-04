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Львівський волонтер оскаржив рішення про виїзд за кордон — що вирішив суд

4 червня 2024 08:43
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Ілля Рябінін
редактор
Волонтеру зі Львова відмовили у виїзді за кордон — що вирішив суд
Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Окружний адміністративний суд Львова скасував рішення прикордонника щодо заборони у перетині кордону волонтеру Гордію Ісакову, визнавши його протиправним. Волонтер їхав за гуманітарною допомогою у Польщу, маючи усі необхідні документи для виїзду за кордон.

Про це інформує Zaxid.net у вівторок, 4 червня.

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Торік, наприкінці серпня Ісаков приїхав на КПП "Шегині", як водій-волонтер, щоб доставити в Україну гумдопомогу. Проте прикордонник відмовив йому в перетині кордон, буцімто через відсутність необхідних документів.

Волонтер вирішив оскаржити його в суді. Він довів, що мав усі необхідні документи, зокрема наказ голови Житомирської ОВА, витяг з додатка до наказу, лист від БО "Фонд громади Житомира", довідку та лист голови правління благодійного фонду.

Суддя Назар Костецький задовольнив позов волонтера, визнав рішення ДПСУ протиправним та скасував його. Тепер волонтеру мають виплатити 2000 грн на правову допомогу, а на рішення можна подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше у Львові оштрафували поляка, який ввозив в Україну нелегальні авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Водночас апеляційний суд міста скасував умовний термін львів'янину, який проігнорував повістку та ухилився від мобілізації, та відправив його у в'язницю на три роки.

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ДПСУ
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Львів

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