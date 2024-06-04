Волонтеру из Львова отказали в выезде за границу — что решенил суд

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

Окружной административный суд Львова отменил решение пограничника по запрету в пересечении границы волонтеру Гордию Исакову, признав его противоправным. Волонтер ехал за гуманитарной помощью в Польшу, имея все необходимые документы для выезда за границу.

Об этом сообщает Zaxid.net во вторник, 4 июня.

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В прошлом году, в конце августа, Исаков приехал на КПП "Шегини", как водитель-волонтер, чтобы доставить в Украину гумпомощь. Однако пограничник отказал ему в пересечении границу, якобы из-за отсутствия необходимых документов.

Волонтер решил обжаловать его в суде. Он доказал, что имел все необходимые документы, в частности, приказ председателя Житомирской ОВА, извлечение из приложения к приказу, письмо от БО "Фонд громады Житомира", справку и письмо председателя правления благотворительного фонда.

Судья Назар Костецкий удовлетворил иск волонтера, признал решение ГПСУ противоправным и отменил его. Теперь волонтеру должны выплатить 2000 грн на правовую помощь, а на решение можно подать апелляцию.

Напомним, ранее во Львове оштрафовали поляка , ввозившего в Украину нелегальные авто под видом гуманитарной помощи.

В то же время, апелляционный суд города отменил условный срок львовянину, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации, и отправил его в тюрьму на три года.