У Львові судили поляка, який незаконно ввозив в Україну авто

Авто на КПП. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua

Галицький районний суд Львова визнав громадянина Польщі Лукаша Карпецкі винним у порушенні митного кодексу. Фігурант ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в постанові суду, передає ZAXID.NET у понеділок, 3 червня.

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Ввезення авто в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

Протягом лютого-серпня минулого року Карпецкі ввіз в Україну сім автомобілів:

Opel Vivaro (2002 р. в.);

Mercedes-Benz C-Class C 220 (2001 р. в.);

Volvo V70 (1999 р. в.);

Volkswagen Transporter (2004 р. в.);

Mercedes-Benz Sprinter 2004 (р. в.);

Suzuki Grand Vitara 2002 (р. в.);

Ford (2001 р. в.).

Загальна митна вартість авто становила 571 тис. грн.

При перетині кордону поляк подавав документи від організації про очікування гуманітарних авто. Під час перевірки Львівська митниця встановила, що вказана поляком організація не видала листів та не очікувала на автомобілі, отже, не отримувала їх. Щодо Лукаша Карпецкі склали протокол. На розгляд справи у суді поляк не прийшов.

Суддя Христина Мисько дослідила усі матеріали та призначила поляку 1,1 млн грн штрафу за порушення митного кодексу. Це еквівалентно 200% від митної вартості ввезених ним авто.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Смільниця" Львівської області прикордонники виявили таємного пасажира авто, який намагався незаконно покинути країну. Ним виявився 26-річний уродженець Рівненської області.

Також прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.