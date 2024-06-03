Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові оштрафували поляка, який ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги arrow

У Львові оштрафували поляка, який ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги

3 червня 2024 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові судили поляка, який незаконно ввозив в Україну авто
Авто на КПП. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Галицький районний суд Львова визнав громадянина Польщі Лукаша Карпецкі винним у порушенні митного кодексу. Фігурант ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в постанові суду, передає ZAXID.NET у понеділок, 3 червня.

Читайте також:

Ввезення авто в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

Протягом лютого-серпня минулого року Карпецкі ввіз в Україну сім автомобілів:

  • Opel Vivaro (2002 р. в.);
  • Mercedes-Benz C-Class C 220 (2001 р. в.);
  • Volvo V70 (1999 р. в.);
  • Volkswagen Transporter (2004 р. в.);
  • Mercedes-Benz Sprinter 2004 (р. в.);
  • Suzuki Grand Vitara 2002 (р. в.);
  • Ford (2001 р. в.).

Загальна митна вартість авто становила 571 тис. грн.

При перетині кордону поляк подавав документи від організації про очікування гуманітарних авто. Під час перевірки Львівська митниця встановила, що вказана поляком організація не видала листів та не очікувала на автомобілі, отже, не отримувала їх. Щодо Лукаша Карпецкі склали протокол. На розгляд справи у суді поляк не прийшов.

Суддя Христина Мисько дослідила усі матеріали та призначила поляку 1,1 млн грн штрафу за порушення митного кодексу. Це еквівалентно 200% від митної вартості ввезених ним авто.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Смільниця" Львівської області прикордонники виявили таємного пасажира авто, який намагався незаконно покинути країну. Ним виявився 26-річний уродженець Рівненської області.

Також прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.

суд
Польща
Львів
правосуддя
автомобіль
гуманітарна допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня