Во Львове судили поляка, который незаконно ввозил в Украину авто

Авто на КПП. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua

Галицкий районный суд Львова признал гражданина Польши Лукаша Карпецки виновным в нарушении таможенного кодекса. Фигурант ввозил в Украину авто под видом гуманитарной помощи.

Об этом говорится в постановлении суда, передает ZAXID.NET в понедельник, 3 июня.

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Ввоз авто в Украину под видом гуманитарной помощи

В течение февраля-августа прошлого года Карпецки ввез в Украину семь автомобилей:

Opel Vivaro (2002 г. в.);

Mercedes-Benz C-Class C 220 (2001 г. в.);

Volvo V70 (1999 г. в.);

Volkswagen Transporter (2004 г. в.);

Mercedes-Benz Sprinter 2004 (р.в.);

Suzuki Grand Vitara 2002 (р.в.);

Ford (2001 г. в.).

Общая таможенная стоимость авто составила 571 тыс. грн.

При пересечении границы поляк подавал документы от организации об ожидании гуманитарных авто. Во время проверки Львовская таможня установила, что указанная поляком организация не выдала писем и не ожидала автомобили, следовательно, не получала их. В отношении Лукаша Карпецки составили протокол. На рассмотрение дела в суде поляк не пришел.

Судья Кристина Мысько исследовала все материалы и назначила поляку 1,1 млн грн штрафа за нарушение таможенного кодекса. Это эквивалентно 200% от таможенной стоимости ввезенных им авто.

Напомним, в пункте пропуска "Смильница" Львовской области пограничники обнаружили тайного пассажира авто, пытавшегося незаконно покинуть страну. Им оказался 26-летний уроженец Ровенской области.

Также пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.