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Має вигляд, як у 1899 році — у Львові показали відреставрований 125-річний орган

28 серпня 2024 08:53
Катерина Османська - Редактор
У Львові встановлюють відреставрований 125-річний орган у Латинському катедральному соборі
Відреставрований у Польщі орган. Фото:zaxid.net/news
Катерина Османська - Редактор

У Львові в Латинському катедральному соборі завершують встановлювати 125-річний відреставрований орган. Його реставрували в Польщі з 2021 року.

Про це повідомляє ZAXID.NET

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Видання зазначило, що органу Яна Слівінського 125 років, з 2021 року його реставрували поблизу польського міста Зелена Гура і нещодавно він повернувся до Львова. За даними Інституту польської культурної спадщини за кордоном Polonika, львів'яни зможуть почути звучання відреставрованого органа вже наприкінці вересня цього року. 

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Відреставрований орган. Фото: zaxid.net/news
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Відреставрований орган. Фото: zaxid.net/news

Відомо, що реставрацією займалась польська органна майстерня Ars Organum Адама Олейніка. Фахівці розповіли, що під час виготовлення цього інструменту використовували багато старовинних деталей ще з 1839 року, тому реставраційні роботи були дуже клопіткими. 

реставрація органа
Встановлення відреставрованого органа у Львові. Фото: zaxid.net/news

"Ми польська компанія, яка спеціалізується на реставрації історичних органів. Роботу над органом розпочали 2021 року. Цей орган 1899 року створила компанія Яна Слівінського. Інструмент має свою давню історію. Для його виготовлення використали частину деталей 1839 року з органу компанії Романа Духенського, а частину 1885 року — з компанії органіста Ігнатія Жебровского", — розповів Олейнік. 

За його словами, наразі команда проводить фінальні роботи з монтування та перевіряє, чи все працює. Зазначається, що реставратори відновили всі елементи та найдрібніші деталі, які можна не помітити неозброєним оком. 

"Реставрація вже завершена, ми проводимо фінальні роботи з монтування, перевіряємо, чи все працює. Ми відновили всі елементи, найдрібніші речі, яких люди не бачать. Зараз завершуємо з технічними дрібними моментами. Зараз орган виглядає так, як коли його виготовили 1899 році. Мені здається, що це може бути один з найцікавіших музичних інструментів на всій території України. Це для вас і промоції вашої культури", — додав реставратор.

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